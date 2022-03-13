俄羅斯：願與美國恢復安全對話　就New START合作

俄羅斯衛星通訊社3月12日引述俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）稱，如果華盛頓做好了準備，俄羅斯願意在安全和《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）問題上與美國合作。
里亞布科夫表示，「我們準備好了，如果美國人願意恢復安全對話，我們可以、也樂意展開工作。在出現了一定停滯的《新削減戰略武器條約》問題上也是如此。」
此外，里亞布科夫還稱，歐洲安全局勢已發生根本性變化。俄羅斯不會在戰略穩定問題上對美國做出任何讓步。他還警告華盛頓不要在這方面採取任何魯莽的步驟。
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他進一步警告西方，不要「盲目地向烏克蘭輸送武器」。他強調，這是一個危險的舉動，攜帶這些武器的車隊將成為俄羅斯軍方的合法目標。