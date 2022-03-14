楊潔篪沙利文羅馬會晤　白宮：兩大主題包括俄烏戰爭對安全影響

中美迎來俄烏戰爭後首次高層會面，楊潔篪與沙利文（Jake Sullivan）將在羅馬舉行會晤。白宮稱，中美競爭與俄烏局勢是此次會晤兩大主題。中方則避談烏克蘭。



中國外交部與美國白宮均於3月13日宣布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國總統國家安全顧問沙利文將於3月14日在意大利羅馬舉行會晤。

據白宮官網3月13日發布的消息，美國白宮國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）發布聲明稱，沙利文及美國國家安全委員會和國務院的官員將前往羅馬，沙利文將會見楊潔篪，這是「我們為保持美中兩國之間公開溝通所做的持續努力的一部分」。

聲明稱，美中雙方將為管理兩國之間的競爭而正在進行的努力展開討論，並討論俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭對地區和全球安全的影響。

聲明披露，沙利文還將會見意大利總理的外交顧問馬蒂奧洛（Luigi Mattiolo），繼續協調國際社會對俄烏戰爭做出強而有力且團結一致的回應。

據中國外交部官網於北京時間3月13日晚上10時發布的消息，中國外交部發言人趙立堅就中美有關會晤回答記者提問。

趙立堅說，這次會晤的重點是落實2021年11月中美兩國元首視像會晤達成的重要共識。

他說，中美雙方從2021年底開始聯繫此事，一直就會晤保持溝通，並根據雙方日程確定了會晤時間。

趙立堅指出，中美雙方將就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。