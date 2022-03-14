烏克蘭要求微軟及甲骨文等科企真切制裁俄羅斯　台灣：華碩將撤離

撰文：房伊媚
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月14日在Twitter發文，呼籲美國科技公司微軟（Microsoft）、甲骨文公司（Oracle）、德國SAP公司停止在俄羅斯提供產品支援。台灣同日稱，台灣華碩電腦（ASUS）將安排有關業務和員工撤出俄羅斯。

澤連斯基14日在Twitter對微軟、甲骨文公司、以及SAP公司說：「只有黑與白，善與惡！你要麼支持和平，要麼支持血腥的俄羅斯侵略者殺害烏克蘭兒童和婦女。」

烏克蘭副總理兼數碼化轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）10日也在Twitter上展示烏方發給台灣華碩電腦董事長施崇棠的信件，呼籲華碩停止他們在俄羅斯的業務。

企業回應

甲骨文公司和台灣政府也已就烏克蘭政府的呼籲回應。

甲骨文公司14日稱，他們已結束在俄羅斯的所有業務，公司列出他們已採取的措施，包括停止客戶支援服務，以及停止軟件更新服務。

台灣經濟部長王美花14日稱，據她的初步理解，隨着俄烏戰爭爆發，華碩將盡快安排有關業務和員工撤出俄羅斯。

微軟：圖為2022年2月28日，美國科技公司微軟在西班牙全球移動通訊大會中的攤位標誌。（Getty）
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美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）13日稱，微軟已在3月較早時宣布暫停在俄羅斯的新銷售活動，SAP公司也表示，他們正根據制裁來停止公司在俄羅斯的業務，並暫停所有銷售。

總部位於德國巴登符騰堡（Baden-Württemberg）瓦爾多夫（Walldorf）的SAP是一間軟件公司，主要業務是企業資源管理軟件。

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