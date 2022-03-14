烏克蘭要求微軟及甲骨文等科企真切制裁俄羅斯　台灣：華碩將撤離

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）3月14日在Twitter發文，呼籲美國科技公司微軟（Microsoft）、甲骨文公司（Oracle）、德國SAP公司停止在俄羅斯提供產品支援。台灣同日稱，台灣華碩電腦（ASUS）將安排有關業務和員工撤出俄羅斯。



澤連斯基14日在Twitter對微軟、甲骨文公司、以及SAP公司說：「只有黑與白，善與惡！你要麼支持和平，要麼支持血腥的俄羅斯侵略者殺害烏克蘭兒童和婦女。」

Now can be no 'half' decisions or 'halftones'! There is only black and white, good or evil! You are either for peace or support the bloody Russian aggressor to kill Ukrainian children and women. @Microsoft @Oracle @SAP, stop supporting your products in Russia, stop the war! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022

烏克蘭副總理兼數碼化轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）10日也在Twitter上展示烏方發給台灣華碩電腦董事長施崇棠的信件，呼籲華碩停止他們在俄羅斯的業務。

Day 15 of invasion: Russian tanks and missiles continue killing peaceful Ukrainians! @ASUS, Russians have no moral right to use your brilliant technology! It's for peace, not for war! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 10, 2022

企業回應

甲骨文公司和台灣政府也已就烏克蘭政府的呼籲回應。

甲骨文公司14日稱，他們已結束在俄羅斯的所有業務，公司列出他們已採取的措施，包括停止客戶支援服務，以及停止軟件更新服務。

台灣經濟部長王美花14日稱，據她的初步理解，隨着俄烏戰爭爆發，華碩將盡快安排有關業務和員工撤出俄羅斯。

微軟：圖為2022年2月28日，美國科技公司微軟在西班牙全球移動通訊大會中的攤位標誌。（Getty）

美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）13日稱，微軟已在3月較早時宣布暫停在俄羅斯的新銷售活動，SAP公司也表示，他們正根據制裁來停止公司在俄羅斯的業務，並暫停所有銷售。

總部位於德國巴登符騰堡（Baden-Württemberg）瓦爾多夫（Walldorf）的SAP是一間軟件公司，主要業務是企業資源管理軟件。