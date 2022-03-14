美方稱中國散佈生物安全虛假訊息支持俄羅斯　中方：美指控難服眾

中國外交部發言人趙立堅3月14日指出，美國常駐聯合國代表格林菲爾德11日在安理會審議烏克蘭生物安全問題時，指控中國散佈虛假訊息支持俄羅斯，但事實是存在美方隱瞞於烏克蘭秘密生物實驗室進行研究的證據，美方指控實難以服眾。



趙立堅主持例行記者會時表示，根據日前公開披露的消息，烏克蘭境內數10座生物實驗室是按照美國國防部命令運行，美國有關研究目的是為致命病毒病原體的隱秘傳播建立機制。

趙立堅指出，俄方在烏克蘭境內發現30多家隸屬於美國的生物實驗室，相關項目已被緊急銷毀，但發現了鼠疫、炭疽等病原體痕跡。美國副國務卿紐蘭承認，烏克蘭有生物研究設施，美方正與烏方合作，防止研究材料落入俄軍手中。美國媒體也稱，美國政府在烏克蘭秘密生物實驗室問題上撒了謊，向美國民眾隱瞞支持這些實驗室的真正目的。世衛組織（WHO）已經建議烏克蘭銷毀存放於該國公共衛生實驗室的高危病原體。

他稱，面對俄羅斯在烏克蘭發現的文件、圖片、實物等證據，美方只用一句虛假訊息搪塞過去，此舉難以交代，也難以服眾。

趙立堅質疑，美方一貫標榜所謂公開透明，為何不公布詳細資料自證清白，並對哪些病原體進行了什麼研究，「美國駐烏克蘭使館在其網站上刪除了所有相關文件想要隱瞞什麼？美方如果想證明清白，為什麼不開放這些生物實驗室，供國際專家獨立調查？」