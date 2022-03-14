俄貓之後　俄羅斯的狗也被制裁　世界犬業聯盟停止在俄舉辦活動

多個國家和組織抗議俄羅斯入侵烏克蘭，對俄羅斯實行制裁。繼俄羅斯的貓之後，俄羅斯的狗也成為制裁對象。世界犬業聯盟（FCI）2月28日宣布自3月1日起，停止在俄羅斯舉辦活動。



世界犬業聯盟2月28日稱，俄羅斯犬業聯合會（RKF，暫譯）自3月1日起，不能在俄羅斯境內舉辦涉及世界犬業聯盟頭銜和獎項的活動。

世界犬業聯盟譴責俄軍入侵烏克蘭，指俄方的行為令整個愛狗之人的圈子陷入痛苦之中，因此他們作出上述決定。

烏克蘭：圖為2022年3月5日，一名女子帶着一隻狗逃出烏克蘭伊爾平鎮。（AP）

俄羅斯業界批評

俄羅斯犬業聯合會主席戈盧別夫（Vladimir Golubev）回應指，世界犬業聯盟的決定違反組織的章程。他稱世界犬業聯盟是為服務全世界的狗而存在，狗沒有國籍、也沒有參與政治，若世界犬業聯盟將狗視為仇恨的對象，這意味着聯盟已忘記自己的目標、原則和理想。

戈盧別夫卻對俄羅斯犬業充滿信心。他呼籲俄羅斯寵物狗飼養者不必對制裁感到恐慌，因為世界上最好的狗集中在俄羅斯，包括美國和加拿大在內的國家搶購俄羅斯犬。他表示，俄羅斯可自行組織犬隻比賽來代替國際狗展，而沒有俄羅斯狗的國際狗展也將變得乏味。

烏克蘭：圖為2022年3月14日，一名女子帶着一隻狗，經過烏克蘭首都基輔一座被砲擊摧毀的住宅大廈前。（AP）

貓也是制裁對象

俄羅斯的貓也和狗一樣，成為制裁對象。國際愛貓聯盟（FIFe）宣布自3月1日起，禁止全球分部進口飼養於俄羅斯境內的貓，禁止對俄羅斯的貓發放血統證明書，同時禁止與俄羅斯有關的組織參加聯盟舉辦的展覽與比賽。