俄羅斯男受制裁影響　峇里度假無法碌卡或ATM拿錢　恐要打工求存

俄羅斯27歲男性伊凡諾夫（Konstantin Ivanov）日前在印尼峇里島度假時，想從提款機領錢出來卻頻頻失敗。後來發現這起因於俄羅斯入侵烏克蘭後受到的經濟制裁。



伊凡諾夫表示：「這帶來了很大的問題。我們的財產完全被剝奪了，就好像被完全凍結了一樣，我們在這裏根本無法使用財產。」

伊凡諾夫說他可能得在印尼當地找工作以支應自己的開銷。

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峇里島始終深受俄羅斯遊客歡迎，在去年部分邊境重新開放時，俄羅斯人是第一批重返該島的旅客。根據統計局的數據，今年1月約有1150名俄羅斯人入境印尼。當地咖啡館經理央托（Rifki Saldi Yanto）提到，近日俄羅斯來客數明顯下降，且許多人現在以現金而非信用卡付款。

俄羅斯駐雅加達大使館指出：「政府會直接支持。」大使館發言人泰提申（Denis Tetiushin）說，俄羅斯郵政銀行（Russia's Pochta Bank）現在以中國聯銀公司（China Union Pay）的虛擬卡，取代Visa或萬事達卡，並重申中國聯銀公司虛擬卡「是免費的，可以在任何地方打開使用」。而在泰國熱門渡假勝地，目前因為航班取消、盧布暴跌以及支付等問題，超過7000名俄羅斯人滯留當地。

俄羅斯經濟正面臨自1991年蘇聯解體以來最嚴酷的危機，國際支付系統SWIFT已切斷幾家俄羅斯銀行的連接，而Visa和萬事達卡則從3月9日起禁止在海外刷俄羅斯銀行發行的卡。

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