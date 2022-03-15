烏克蘭局勢｜張軍：世界需要對話合作　不需要新冷戰

中國常駐聯合國代表張軍3月14日就烏克蘭局勢表示，世界需要對話合作，不需要新冷戰。一味依靠制裁不僅解決不了問題，還會製造新的問題。



聯合國安理會14日舉行公開會議，聽取歐洲安全與合作組織工作匯報。張軍在會上表示，儘早實現停火止戰是國際社會的普遍願望，對話談判是唯一可行的現實手段。國際社會要維持積極勢頭，繼續鼓勵和支持俄烏談判並為此創造必要環境和條件。

張軍指出，一味依靠制裁不僅解決不了問題，還會製造新的問題。國際社會要加大外交努力，推動緊張局勢降級，讓烏克蘭問題盡快回到政治解決的軌道上。

張軍強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。國家主席習近平日前與法國、德國領導人舉行視像峰會時指出，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方將秉持上述立場，與各方加強溝通協調，為勸和促談繼續發揮建設性作用。