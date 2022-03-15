王毅分別與西班牙及印尼外長通電話　商討烏克蘭局勢

中國國務委員兼外長王毅，於3月14日分別與西班牙外長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）及印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）通電話。



新華社3月14日報道，王毅應邀與西班牙外長阿爾瓦雷斯通電話。雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。

阿爾瓦雷斯表示，烏克蘭局勢危及歐洲和平與穩定，如任由其發展，將波及整個國際社會。西班牙希通過對話以及外交方式盡快結束戰爭，希望中方為促進和平發揮積極作用。

王毅表示，中國從烏克蘭危機爆發第一天起就以自己的方式勸和促談。中方期待俄烏第四輪和談能夠取得各方都能接受的新進展，為結束沖突積累有利因素，打開和平的大門。

圖為3月7日，王毅在北京人民大會堂出席視像記者會。（AP）

王毅批評一些勢力不斷抹黑中方在烏克蘭問題上的公正立場，製造各種虛假信息。中國歷來主張尊重各國的主權和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則，認為各方合理安全關切都應得到解決。

王毅稱，烏克蘭危機是多年來歐洲安全矛盾積累激化的產物。中方在鼓勵俄烏通過和談實現停火止戰的同時，也希望歐洲與俄進行平等對話談判，就各自安全關切找到合理解決辦法。中方一貫反對使用製裁手段解決問題。

同日，王毅與印尼外長蕾特諾通電話，雙方重點就烏克蘭局勢交換意見。蕾特諾表示，印尼堅持尊重別國主權和領土完整，呼籲盡快停止戰爭，鼓勵對話，使局勢降級，防止發生人道主義危機。

王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的一貫立場，表示中方將按照習近平主席提出的「四個應該」，以自己的方式，為緩解局勢、推動和談、防止出現人道主義危機繼續發揮建設性作用。中方認為單邊製裁只會使局勢更加復雜、矛盾更加激化。溝通協商是東方國家的政治智慧和外交傳統，事實證明行之有效。

王毅稱中方歡迎域外國家為地區和平穩定發揮積極作用，但不應允許在本地區製造動蕩、緊張，不應允許把陣營對抗引入到本地區，更不應允許將中小國家作為大國對抗的工具。