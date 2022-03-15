烏克蘭局勢｜被捕或是離開家園　俄羅斯國內的反戰聲音

俄烏戰事持續，各地爆發反戰示威，俄羅斯也不例外。當局在早前頌布「假新聞法」，禁止並懲處任何散布對俄軍「假消息」的人，但即管如此，仍無法阻止國內的反戰情緒，包括一名在國營電視台直播期間，抗議政府開戰的員工。



俄羅斯國營電視台《Channel One》在3月14日新聞直播期間，一名女員工闖入直播室並在主播身後舉起反戰標語，寫着不要相信政府的政治宣傳，要求停止戰爭。

新聞直播畫面很快被中斷，該名女主亦遭拘捕，但這僅是其中的冰山一角。俄羅斯各地連日爆發大小的反戰示威，據俄羅斯人權組織OVD-Info數字，自3月6日至最近的13日，共有近1.5萬人因示威被捕。有人高舉甚麼也沒寫着的白紙，亦遭拘捕帶走。

圖為3月2日，俄羅斯聖彼得堡，有反對開戰的示威者遭警方抬走。（AP）

儘管在國家的宣傳機關影響下，確實有人會認為「戰爭還未發生」，或攻擊烏克蘭僅在掃蕩「新納粹恐怖分子」，但西方國家的嚴厲制裁，已影響到人民生活層面。由宜家傢俱、馬莎百貨、H&M、到星巴哈、麥當勞等餐廳全部關閉，到Apple、Google、Visa與Master信用卡，所有付費服務已先後停止。

選擇離開家園

有人選擇出逃，因西方各國已關閉領空，有俄羅斯居民選擇從陸路離開。在聖彼得堡車站，前往芬蘭的車站排着人龍。芬蘭公共鐵路營運商VR表示，過往每天會有兩班列車開往芬蘭，但坐位幾乎都是空的，但現在幾乎每席爆滿。VR其後宣布，加開班次協助疏導旅客。

圖為2月27日，俄羅斯莫斯科一家銀行有大批市民等着提款。（AP）

有前往芬蘭的俄羅斯人感到不安，一名25歲仍是學生的女性，表示俄羅斯現很不穩定，她有朋友因參與反戰示威被捕。她決定跟隨男友一同離開，但不知道還有否機會返回她在俄羅斯的家。

一名40歲的女性，帶着兩名孩子，駕着8小時的車從莫斯科來到了接壤拉脫維互的邊境。她表示着，她看過90年代的俄羅斯，她看過了人生上不同的東西，她現在做的就是離開，前往意大利她的另一個家，再作打算。

然而即使已離開俄羅斯，或已一直在國外居住的俄羅斯人亦可能感到不安，嚴厲經濟制裁令盧布嚴重貶值，手持的信用卡亦遭停止使用。

在西方媒體的報道下，俄羅斯反對戰爭的呼聲並不細少，部分牽動着一直已存在反對普京（Vladimir Putin）政權的聲音。但要說明俄羅斯的反戰成為了主流，還需繼續觀察。與冷戰後出生的年輕世代不同，俄羅斯的老一輩，特別經歷過冷戰蘇聯時期的人，仍會繼續相信政府認為開戰是正確的一步。