烏克蘭局勢｜核戰風險仍低　碘化鉀需求已急增出現炒賣潮

俄烏戰爭持續，儘管目前對發生核戰的機會仍微，但外界對戰事的擴大感到憂慮，即使遠在美國，碘化鉀藥品的需求與價格亦隨之上升。



碘化鉀是一種可用於預防輻射對甲狀腺造成傷害的藥物。碘是人體所需的一種礦物質，在製造甲狀腺素有重要作用。但人體吸收碘時無法分辨普通碘或放射性碘，當出現核輻射洩漏，輻射中的放射性碘被甲狀腺吸收就可能會造成傷害，導致甲狀腺癌。

碘化鉀的作用，就是利用普通碘讓甲狀腺飽和，防止吸收放射性碘。

圖為3月14日，基輔市遭到俄軍攻擊，有建築物損毀。（Getty）

在美國最近幾週，各大碘化鉀製造商的藥物存庫迅速耗盡。網上炒賣湧現，在ebay，4盒 Thyrosafe的碘化鉀藥片的售價為 132.50 美元，另一盒IOSAT 130 毫克的藥片售價為每盒89.95美元。這些盒裝藥物正常價格僅為每盒15美元左右。

IOSAT碘化鉀片製造商Anbex的網站，顯示着130 毫克和 65 毫克片劑正在缺貨。Anbex 營銷部門主管瓊斯（Troy Jones）表示，他們在2月中旬開始，收到了來自全球個人、經銷商、醫院、政府當局等的大量訂單。自2月23日至28日，他們把所有存庫都賣光，相當於半年的銷量。

時間點正好與俄烏戰爭爆發時點相約，總統普京（Vladimir Putin）宣布提升核武裝力量以戒備狀態。隨着戰事拖延與西方制裁不斷升級，讓外界產生憂慮。

市場對碘化鉀的需求並非首次，每當全球出現核戰的風險時，需求和銷量都會上升。在2018年前總統特朗普（Donald Trump）對朝鮮領袖金正恩威脅美國有「更大顆的核彈按鈕」時，碘化鉀的需求瞬間飆升。

不過專家表示，碘化鉀並非萬能藥，也不能提供百份百的輻射保護。美國疾控中心表示，單劑的碘化鉀只能保護甲狀腺 24 小時，而服用更高劑量不會增加保護作用，亦可能會引起甲狀腺亢進症狀。