拉夫羅夫受邀訪問伊朗：俄羅斯將加強與伊合作

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月15和伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）會談後表示，俄羅斯正等待美國回歸《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）談判並取消對伊朗的制裁。



央視15日報道，拉夫羅夫在莫斯科與阿卜杜拉希揚會面，表示美國的制裁讓普通的伊朗民眾遭受損失，在非法制裁不斷升級的背景下，俄羅斯將加強同伊朗的雙邊合作。

拉夫羅夫感謝伊朗在烏克蘭問題上所持立場，並說俄伊兩國正制定一份新的政府間合作方案。

圖為俄羅斯外交部3月15日在Twitter發布的影片截圖。（Twitter@mfa_russia）

伊朗半國營傳媒伊朗學生通訊社（ISNA）15日引述阿卜杜拉希揚指，希望這次訪問會讓俄羅斯支持一個「良好、穩定和強大的核協議」。拉夫羅夫告訴阿卜杜拉希揚，關於恢復伊朗核協議的協議正處於收尾階段。

阿卜杜拉希揚邀請拉夫羅夫訪問德黑蘭。拉夫羅夫接受邀請並表示，雙方近期會商定具體日期。