左俄右美德黑蘭做了選擇　短期內伊核協議難以重返

撰文：陸一
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伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）日前在新聞發布會上表示，恢復伊核協議的談判並沒有陷入僵局，正在「短暫休息」。他補充說，仍然需要美國作出一些關鍵決定。哈提卜扎德說，美國在維也納談判中時常變更政策，這也是談判被一拖再拖的主要原因。由此訊息大膽做出幾點判斷：第一，談判中斷；第二，當下談判主動權在伊朗；第三，近期難重返協議。

或許是時間上的巧合，但就是如此的發生了：在伊核談判暫停次日，美國駐伊拉克庫爾德自治區領事館就遭到十餘枚境外導彈的襲擊。伊朗革命衛隊公開表示對襲擊事件負責。伊朗此舉是否存在試探的意味，不得而知。但更值得玩味的是美國的反映。以往常的情況，美國通常應以此發難，但此番則異常淡定。急忙稱襲擊地點只是位於領事館新樓附近，既未造成樓房受損，也沒有人員傷亡。

伊朗、美國紛紛是何心思，值得推敲，而這可進一步判斷伊核談判的進展。

對於伊朗而言，受制裁所困久矣。伊朗是全球已探明石油儲量排名第四的國家。在特朗普2018年帶美國單方面退出伊核協議、重啟制裁前，伊朗的原油出口量約為250萬桶/日。美國實施制裁後，伊朗繼續通過其他方式出口原油，但出口量下跌到每日數十萬桶。受俄烏戰爭影響，歐洲迫切需要俄羅斯的替代方案。於伊朗而言，烏克蘭危機為其向西方出口原油、天然氣提供了重要機會。當然，實現這一目標必須通過維也納核協議達成。這是一個大前提。而伊朗也非常清楚，這可能會對伊朗與俄羅斯的關係產生不利影響。

伊朗核協議：圖為伊朗國營電視台3月8日播出的影片，顯示伊朗革命衛隊在伊朗東北部Shahroud Desert發射火箭。（AP）

於俄羅斯而言，歐洲國家對俄羅斯石油的依賴，是其同跟歐美相抗衡的有效工具之一。美國已經禁止進口俄羅斯石油，一旦歐盟從伊朗進口石油、天然氣後，也禁止進口俄羅斯石油、天然氣，那麼俄羅斯會非常被動。俄羅斯現自然是不願意見到這個情況。

這個基本局面，伊朗也非常清楚。一方面，俄羅斯對烏克蘭的戰爭，為伊朗提供了加強其在維也納核談判地位的籌碼，促使西方向其做出重大讓步。

從公開報道可見，一直到去年年底，數輪伊核談判，美國一直採取的方式都是對伊朗極限施壓。而德黑蘭方面一直尋求解除制裁相關，還有美國不會再次退出協議的保障。從2021年4月開始在奧地利首都維也納舉行談判，幾輪談判一直懸而未決，而突然當烏克蘭戰爭爆發後，美國高調宣稱「接近與伊朗達成協議」。很顯然，談判來到今年2月後，着急的一方是美國。烏克蘭戰爭誘發包括原油在內的大宗商品價格大漲，使得原本就處於高通脹的美國，不得不四處找油。不僅對伊朗鬆口，對委內瑞拉亦如此。

而另一方面，伊朗和俄羅斯有一種心照不宣的默契存在。伊朗顯然不會因為美國的一些「小恩小惠」就點頭。值得注意的是，其實在俄羅斯對烏克蘭戰爭的第一天，普京就和伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）通過電話。伊朗明確表達了這場戰爭發生的責任歸咎於北約的立場。認為「北約的擴張對各地區獨立國家的穩定和安全構成了嚴重威脅」。萊希說，北約和美國的「挑釁行動」是烏克蘭危機持續的原因。

事實上，西方國家和國際社會對俄羅斯不斷追加制裁，俄羅斯在與西方關係的惡化會持續相當長一段時間，在俄羅斯在與西方的持續危機中，俄羅斯需要伊朗與其站在一起。莫斯科將德黑蘭視為其與西方對抗陣線中的一部分。還記得俄羅斯一手「打造」的以伊朗、伊拉克、敍利亞為核心的「什葉派之弧」嗎？莫斯科早有潛移默化。

而伊朗也認識到俄羅斯作為聯合國安理會常任理事國，和維也納核談判的關鍵參與者，在國際關係中有舉足輕重的戰略意義，以及兩國在軍事、貿易和經濟關係的重要性。對德黑蘭來說，顯然莫斯科比華盛頓可靠。伊朗也期待利用當前的事態發展，敦促俄羅斯簽署擬議中的20年貿易和軍事夥伴關係協議，這意味着在能源、運輸、鐵路和武器領域啟動一攬子重要項目，最重要的是確保莫斯科在維也納談判中對德黑蘭有利的地位。俄羅斯外交部拉夫羅夫2月25日與伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）電話交談中表示，「莫斯科一直支持伊朗在維也納核談判的立場」。

伊朗深知，當下通過伊核協議可以一定程度上解困本國經濟，但更清楚，美國的盤算是將維也納的談判視為打壓俄羅斯的機會——美國現在想早點解除對伊朗的制裁，就是讓全世界都孤立和制裁俄羅斯。

於伊朗而言，左手是俄羅斯。俄羅斯本身就是維也納談判重要參與方之一，沒有俄羅斯的點頭，維也納談判就無法取得成功達成最後的協議。所以，俄羅斯談判代表在關鍵時候表示，維也納談判想要成功，歐洲和美國都得保證，他們對俄羅斯的制裁，不會影響到俄羅斯在伊朗的利益，不會影響到俄羅斯與伊朗之間的正常貿易。警告意味已經躍然紙上。

伊朗首席談判代表卡尼2月8日抵達奧地利維也納的伊朗核協議談判地點。（AP）

右手是美國。美國大概已經形成了某種霸權的習慣，縱然如今談判天平已向伊朗傾斜，可美國還在不斷地加塞私貨，用解除制裁作為誘餌迫使伊朗做出妥協。最終伊朗也受不了。哈提卜扎德說，美國在維也納談判中時常變更政策，這也是談判被一拖再拖的主要原因。哈提卜扎德說，美國試圖為談判設立「最後期限」、進行虛假宣傳以及發布錯誤事實等行為，都是為了迫使伊朗放棄更多國家利益。

伊朗現任總統萊希是強硬派代表，曾為最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的學生。而且，在伊朗議會選舉中，強硬派大獲全勝。伊朗的強硬派議員們警覺的意識到現在風向在伊朗一邊，伊朗有了更多談判籌碼。他們堅決提出「正義要求」：包括美國全面取消對伊朗的制裁，拜登政府為美國不再退出協議提供經濟、技術和政治保證。

而坦白說，誰都不能確保美國政府今後不會再退出伊核協議。拜登政府很難為下一屆政府做出保證。美國前副總統彭斯上周已經放話，如果拜登政府與伊朗達成協議，等到共和黨上位時，共和黨人將在「第一天」就撕毀協議。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）向伊拉克北部埃爾比勒發射彈道導彈，導彈在美國領事館附近爆炸。這是自2020年伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）遭美國暗殺引發伊朗的報復行動以來，伊朗首次直接向伊拉克的美軍設施發射導彈。這個時候發生，就是對美國政府的試探。

左手俄羅斯，右手美國，伊朗的選擇很「務實」—— 嚴格地捍衛伊朗的切身利益並使其擴大。與其今天簽署了協議作出妥協，不如從俄羅斯對烏克蘭的軍事幹預中獲得更實在的政治、經濟和安全的收益。

伊拉克埃爾比勒市遭導彈襲擊　伊朗革命衛隊認責伊朗指責美國提新要求令核談判更複雜俄羅斯臨時要求保證與伊朗貿易不受制裁影響　令伊朗核談判受阻西方國家警告俄羅斯不要破壞伊朗核協議
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