美媒：沙特阿拉伯考慮對華石油貿易改用人民幣計價

美媒引述知情人士稱，沙特阿拉伯已邀請中國國家主席習近平訪問利雅得，沙特政府考慮與中國的部分石油貿易以人民幣，而不是美元計價。報道稱，這將削弱美元，大大提升人民幣的地位。



據美國《華爾街日報》3月15日報道，知情人士披露，沙特阿拉伯正在與中國政府展開積極談判，將其向中國出售的部分石油以人民幣計價。

報道指出，沙特此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位，並標誌着沙特這個全球第一大原油出口國再次向亞洲靠攏。

知情人士說，沙特與中國就人民幣計價的石油合同進行的談判已經斷斷續續地進行了6年，但2022年加快了談判步伐，因為沙特對美國幾十年來為保衛沙特所作的安全承諾愈來愈不滿意。

據報道，沙特對美國不支持該國干預也門內戰，以及對拜登（Joe Biden）政府試圖重返伊朗核協議感到憤怒。

沙特官員還曾表示，他們對美國於2021年突然從阿富汗撤軍感到震驚。

《華爾街日報》稱，中國採購了沙特25%以上的石油出口。如果這些石油交易以人民幣計價，將大大提升人民幣的地位。

據披露，沙特人還在考慮將人民幣計價的期貨合約，即所謂的「石油元」（petroyuan），納入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的計價模式。

此前，《華爾街日報》3月14日報道，沙特阿拉伯已邀請中國國家主席習近平在4月初開始的齋月結束之後訪問利雅得。如果習近平接受邀請，這或將成為自新冠疫情爆發以來習近平的首次出國訪問。