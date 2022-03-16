尹錫悅打破慣例　暫不向中日俄派遣特使

韓國候任總統尹錫悦上任後中韓關係走向備受關注。親信透露，尹錫悦決定暫不向中日俄等三國派遣特使。韓媒稱，這打破了韓國歷屆政府的先例。



據韓聯社報道，韓國候任總統尹錫悦的親信3月15日表示，尹錫悦決定將以候任總統身份向美國和歐洲派遣特使，暫不向同屬朝鮮半島周邊四強的中國、日本與俄羅斯派遣特使。

該人士表示，尹錫悦確定國民力量籍議員朴振為赴美特使，赴歐特使人選還將考慮院外人士，派遣時間定為4月上中旬。他指，這一安排體現了要求使節團不做騷，進行務實政策合作的意圖，朴振將身兼特使團團長和政策合作團團長。

對於一些韓國媒體聲稱尹錫悦可能派國民力量籍議員權寧世、鄭鎮碩赴華、赴日的報道，該人士予以否認。

該人士解釋稱，韓國與中日兩國有很多懸而未決的雙邊外交事務，都需要新政府上台後正式協商，尚無以候任總統身份派遣特使的迫切需要。

此外，考慮到俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動等局勢，尹錫悦決定不向俄羅斯派遣特使。

至於為何向歐盟派遣特使，該人士稱，「歐盟與韓國共享價值觀，且韓國若想在全球發揮中樞國家的作用，需要與歐盟在經濟、安保、尖端技術、人權問題等領域開展合作。」

該核心人士還稱：「尹錫悦希望特使團能與對方國家開展實質性的政策協作，而非讓特使團流於形式。概括說，就是要開展務實外交。」

韓聯社指出，從韓國歷屆政府的先例來看，韓國總統文在寅就任伊始向美中日俄歐派遣特使，朴槿惠以候任總統身份向美國和中國派遣了特使，李明博以候任總統身份向美國、中國、日本、俄羅斯派遣了特使。