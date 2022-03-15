尹錫悅16日將晤文在寅　料提出特赦李明博

韓國候任總統尹錫悦發言人表示，尹錫悦計劃在3月16日與總統文在寅會面時提議赦免前總統李明博。青瓦台方面稱，文在寅將在聽取尹錫悦意見後考慮是否特赦。



據韓聯社3月15日報道，青瓦台15日發布消息稱，韓國總統文在寅將於3月16日在青瓦台與候任總統尹錫悦共進午餐，屆時兩人將單獨會面，不安排其他人員陪同。

尹錫悦的發言人金恩慧15日在國民力量黨部舉行的記者會上表示，尹錫悦很久之前就醖釀請求赦免前總統李明博的計劃，期待以此次會面為契機，為實現國民團結奠定基礎。

韓聯社報道稱，預計文在寅與尹錫悦將就順利完成政權交接的方案、應對新冠肺炎（COVID-19）疫情、朝鮮發射導彈動向等諸多事務交換意見。其中，對李明博赦免問題成為外界關注的焦點。

有觀點認為，隨着韓國佛誕節（5月8日）的臨近，政府或在4月底或5月初實施特別赦免，而韓國前總統李明博可能被列入特赦名單。

韓聯社表示，尹錫悦與李明博曾經「結下恩怨」。2018年，尹錫悦擔任首爾中央地方檢察長期間，坐鎮指揮調查李明博貪腐案，最終將李明博送入監獄。他也因此受到文在寅的賞識，於2019年被任命為檢察總長。

國民力量方面表示，為了促進國民團結，尹錫悦決定提議赦免李明博。青瓦台方面表示，將先聽取尹錫悦意見，再考慮是否赦免。