烏克蘭局勢｜新加坡外長籲中國對俄發揮影響力　助結束戰爭

俄羅斯與烏克蘭發生軍事衝突之際，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）3月16日表示，俄羅斯入侵烏克蘭堪比柏林牆倒塌，希望中國發揮影響力。



據彭博社3月16日報道，維文在接受採訪時提到， 希望中國利用其對俄羅斯的「巨大影響力」幫助結束在烏克蘭的戰爭。他並認為，北京在未來幾天和幾週的決定可能決定全球經濟的未來道路。

維文在即將舉行的東盟商業峰會之際接受彭博社記者採訪時說：「現在的大問題是中國採取什麼決定和行動。如果你得到（的是）全球經濟、供應鏈、技術的分化加深，這將是一個非常、非常不同的世界。」

彭博社注意到，新加坡2月成為第一個表示將對入侵烏克蘭的俄羅斯實施單邊制裁的東南亞國家，在維文看來，新加坡所做出的這一決定是必要的，因為這一切都令人震驚。

維文指出，這次「入侵也許是比柏林牆倒塌更重要的時刻」，在一個「基於規則的一體化多邊世界」中，中國比俄羅斯擁有更大的經濟利益。「我希望他們能以中國特色來彰顯他們的影響力，這意味着悄悄、謹慎，但有效地進行，這是現在的一個希望。這是否是我一廂情願的想法，我們將在未來幾天和幾週內看到。」

此外，維文在採訪中否認了北京關於美國正在尋求在印太地區形成北約式軍事聯盟的說法，強調東南亞「不是在尋找一個或另一個超級大國來做東南亞的教父」。