日本7.4級地震　最少2死約90傷　福島核電站一度響起火災警報

日本東北地區對出海域3月16日晚上發生多次地震，最強一次達黎克特制7.4級，宮城、福島縣發出海嘯警報。這次強震使得當地出現停電、列車停駛等情況，東北新幹線一輛列車脫軌，福島第一核電站則一度響起火災警報，當地部門檢視後指未有火警發生。日媒指，最少已有2人死亡、約90人受傷。



朝日新聞報道，至3月17日凌晨約1點，宮城縣栗原市有4名男女受傷緊急送院，年齡介乎10多歲至90多歲，其中有10多歲男子因遭墜落的物件打中頭部而受傷，也有70多歲老翁與80多歲婦人腿部受傷，還有一名傷者是90多歲婦人，情況不明。

報道又指，福島縣相馬市、南相馬市等地的消防部門稱，截至3月17日凌晨0時30分左右，接到多宗受傷報告，據報其中1人重傷，報道稱，由於報告宗數多，不少傷者是自行去醫院。

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由於這次地震的震央位於福島縣近海，外界隨即關注福島核電站的情況。東京電力稱，福島第一核電站5號機組渦輪機房內的火災警報器響起，已向消防部門通報。日本原子能管制委員會之後表示，未有實際火警發生。

日本首相岸田文雄稱，核電站沒任何異常情況。

共同網指，目前福島第一核電站輻射數值未發現異常情況。

日本原子能規制委員會稱，福島第二核電站1號機已使用的核燃料池停止冷卻，3號機也曾一度停止運行，目前已恢復正常。

JR東日本指，東北新幹線的下行列車「山彥223號」在福島站和白石藏王站之間出軌，目前沒有收到乘客受傷的消息，車內有近100人。公司又指，部份列車處於傾斜狀態，停止運行。

這次地震發生在3月16日晚上11時36分左右，震源深度60公里。宮城縣、福島縣觀測到最大震度6強，氣象廳向宮城縣和福島縣發布海嘯預警，估計會發生1米高的海嘯，呼籲民眾不要靠近岸邊。