日本東北地區7.3級地震　民居商店一片凌亂　關東逾200萬戶停電

日本東北地區對出海域3月16日發生黎克特制7.3級地震，震源深度60公里，宮城縣及福島縣發出海嘯警報。據外媒照片顯示，福島有民居與商舖在地震後一片凌亂，雜物、電器散滿一地，也有建築物牆壁損毀。受地震影響，關東近209萬戶大規模停電。



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有網民上傳地震發生時列車內劇烈搖晃的片段。

據日本放送協會（NHK）報道，全國有大批民眾受停電影響，東京都約有70萬戶停電，神奈川縣有30萬戶，埼玉縣有29萬戶。

日本大批網民在Twitter發布停電地區的照片和影片，可見包括東京和橫濱市在內、原本熱鬧的地區變得漆黑一片。

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Whoa! Entire street blacked out in Yokohama after quite a big shake. First time in 6 years seeing a #blackout in Japan. #earthquake #地震 pic.twitter.com/zSamrM8NXd — The Great Procrastinator (@_nephilim) March 16, 2022

有列車出軌或傾斜

JR東日本指，東北新幹線的下行列車「山彥223號」在福島站和白石藏王站之間出軌，目前還沒有收到乘客受傷的消息。公司又指，部份列車處於傾斜狀態，停止運行。