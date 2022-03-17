烏克蘭局勢｜拜登：俄羅斯總統普京是戰犯

美國總統拜登（Joe Biden）3月16日稱，他覺得俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是戰犯。



有記者16日問拜登：「總統，在我們看到這一切之後，你是否已準備好稱普京為戰犯？」拜登起初聽錯記者的問題，並問答：「不是。」

那名記者其後問拜登是否會到波蘭，目前已有很多難民從烏克蘭逃到波蘭。拜登卻問記者：「你剛才是否問我應否打電話（給普京）?」

拜登最終得悉記者的首條問題為「是否覺得普京是戰犯？」他回應道：「噢，我覺得他是戰犯。」

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指，拜登的言論是發自內心的說話，而美國國務院仍在進行有關戰爭罪行的調查。

普京：圖為2022年3月16日，俄羅斯總統普京在新奧加廖沃官邸，參加視像會議。（AP）

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，拜登說普京是戰犯，這是「不可接受和不可原諒的言辭」。

美國有線新聞網絡（CNN）16日稱，包括拜登在內的美國官員之前沒說烏克蘭境內有戰爭罪行，拜登16日的發言反映華府的立場已改變。