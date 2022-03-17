智利研究：科興疫苗防幼童感染Omicron有效率為38%　抗重症為69%

智利一項3月15日發布的研究結果顯示，中國科興生物（Sinovac）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗克爾來福（CoronaVac），在預防3至5歲兒童感染變種病毒株Omicron（奧密克戎）的有效率為38.2%，在預防需入住深切治療部（ICU）的重症方面則為69%。



這項研究由智利衞生部的研究員所做，在2021年12月6日至2022年2月26日期間進行，研究結果3月15日在平台研究廣場（Research Square）發表，尚未經過同行評審。

智利新冠肺炎疫情：圖為2021年10月，智利首都聖地亞哥一名學生注射第1劑科興疫苗後展示證明他已接種疫苗的卡。（Getty）

研究指，科興疫苗在預防3至5歲兒童感染Omicron的有效率為38.2%，預防入院風險的有效率是64.6%，預防出現重症而要入住深切治療部（ICU）的有效率為69%。

研究形容，結果顯示在預防感染方面的效果為適中，在抵抗重症方面的保護力則仍然高。

英媒指，此結果與早期研究有明顯差異，早期研究顯示科興疫苗預防6至16歲兒童感染的有效率為74.5%，當時主要變種病毒株為Delta。