研究：接種科興疫苗後「溝針」注射加強劑　抗體量可大增

巴西有研究顯示，接種兩劑中國科興（Sinovac）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後，「溝針」注射輝瑞（Pfizer）、強生（Johnson & Johnson）或阿斯利康（AstraZeneca）疫苗為第3針加強劑，體內抗體數量顯著增加。



巴西衞生部與英國牛津大學進行的聯合研究，1月21日發表在醫學期刊「刺針」（The Lancet）上，以1240名已接種兩劑科興疫苗的18歲至60歲巴西民眾作為研究對象，他們在注射第3針之前，僅20.4%人偵測到體內有抗體，60歲以上的民眾的比率更跌至8.9%。

研究人員分別為研究對象注射4款不同加強劑，發現4款加強劑都有增加抗體水平，但與接種科興疫苗作為加強劑相比，注射其他3款加強劑可對變種病毒Omicron（奧密克戎）和Delta產生更強的抗體保護力。

研究人員指出，這項研究可為使用滅活疫苗的國家或地區的政策制訂者提供重要參考。