新冠肺炎｜新加坡建議已打2針科興民眾　加強劑打mRNA疫苗

新加坡衞生部12月24日表示，已打2劑中國科興生物（Sinovac Biotech）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗克爾來福（CoronaVac）的人，在第2劑滿3個月後應接種第3針，部門又強烈建議加強劑換打信使核糖核酸（mRNA）疫苗，指保護力較佳。
《海峽時報》和《聯合早報》24日報道，新加坡衞生部發布的新聞稿稱，已打2劑科興疫苗人士必須接種加強劑，以維持完整接種狀態，又指除非健康狀況不允許，否則強烈建議第3劑換打政府已批准使用的mRNA疫苗，即美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的復必泰（Comirnaty），或美國藥廠莫德納（Moderna）研發的疫苗。
衞生部指，國際數據顯示，mRNA疫苗能有效對抗變種病毒株Omicron，特別是接種加強劑，但中國國藥（Sinopharm）和科興疫苗產生的抗體中和活性較弱，保護力可能不足。
單日增265宗確診
新加坡12月24日新增265個新冠肺炎確診個案，當中177個是社區個案，當天沒有增加死亡病例。此外政府改變對國內Omicron病例的歸類方式，25日確定新增82個Omicron病例，包括17個本土個案和65個輸入個案。
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