烏克蘭局勢｜中國駐烏大使：中國永遠不會攻擊烏克蘭

烏媒3月15日稱，中國駐烏克蘭大使范先榮在利沃夫（Lviv）出席軍事管理局會議時表示，中國永遠不會攻擊烏克蘭，北京會提供幫助，尤其是在經濟方面。



烏克蘭通訊社（Ukrinform）3月15日稱，范先榮指中烏是戰略夥伴，2022年是兩國建交30周年。他說中國對烏克蘭人民來說是友好的國家，他作為大使，可以負責任地說，無論在經濟上還是政治上，中國將永遠是烏克蘭的正面力量。

范先榮稱，中國大使館已從烏克蘭首都基輔搬到利沃夫，並繼續運作。

趙立堅：圖為2022年1月19日，中國外交部發言人趙立堅在北京出席例行記者會。（AP）

北京支持范先榮的表態

中國外交部發言人趙立堅3月17日指，北京支持范先榮所作出的表態。他表示，中方支持一切有助於緩和烏克蘭局勢和政治解決的努力，反對一切不利於推動外交解決甚至使局勢升級的行動。

有記者3月17日對趙立堅說，中方一直強調在俄烏衝突中保持中立，但有評論認為隨着局勢發展，中方的立場愈來愈不舒服、陷入尷尬。記者要求中方作出評論。

趙立堅說，中方立場的確與少數國家不同，中方的立場光明磊落、公正客觀、無可非議。他稱說到「不舒服」，真正感到不舒服的，是那些自以為贏得冷戰、可以獨霸天下的國家，是那些無視他國關切、持續五輪推進北約（NATO）東擴的國家，是那些四處對外發動戰爭卻又指責別國好戰的國家。