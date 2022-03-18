新冠肺炎｜法國研究：接種輝瑞疫苗不會增加心肌炎復發的風險

法國一個研究團隊3月17日在醫學會議上報告他們的研究結果。團隊指，研究結果顯示，接種輝瑞（Pfizer）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，不會增加心肌炎（Myocarditis）復發的風險。



法國醫院Hospices Civils de Lyon的研究員薩利赫（Abou Saleh）是研究團隊的主要成員。團隊17日在歐洲心臟病學會急性心血管護理會議（European Society of Cardiology Acute CardioVascular Care conference，暫譯）上報告他們的研究結果。

團隊分析55名病人的個案，他們大部分都是在過去5年內曾因心肌炎而入院的年輕男性，他們其後也有接種新冠疫苗。研究員以電話聯絡他們，詢問他們是否已接種新冠疫苗、接種哪一種新冠疫苗、已接種多少劑疫苗、以及接種疫苗後是否出現副作用。

研究員發現，沒任何病人在接種新冠疫苗後出現心肌炎，或任何其他嚴重不良反應。團隊指，大部份參與研究的病人都接種輝瑞新冠疫苗，因此研究結果只能顯示，接種輝瑞新冠疫苗不會增加心肌炎復發的風險。

團隊的研究報告正接受同行評審，但它未在同行評審期刊上發表。

「輝瑞疫苗」由美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。