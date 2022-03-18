俄羅斯成功以美元支付部分主權債券利息　避免債務違約

歐美向俄羅斯金融體系實施嚴厲制裁，以切斷俄羅斯與全球金融系統聯繫。路透社報道，指俄羅斯成功以美元支付部分主權債券利息，避免債務違約。



路透社3月17日引述消息報道，指俄羅斯成功以美元透過花旗銀行，支付主權債券利息，部分人已收到了款項。

歐美向俄羅斯實施一系列的嚴厲制裁，凍結了俄羅斯大部分黃金和外匯儲備，並切斷俄羅斯與全球金融系統聯繫。俄羅斯能否支付主權債券利息成為了最大問題，俄羅斯必須在16日交易結束日前履行義務，支付兩種以美元計算，1.17 億美元的歐元債券利息。若俄羅斯最終無法支付，將出現一個多世紀以來的首次債務違約。

鑑於歐美對俄羅斯中央銀行的制裁，導致其大部分外匯儲備無法使用，全球主要評級機構紛紛下調俄羅斯信用評級，外界不確定俄羅斯財政部將如何處理這筆債務。

俄羅斯財政部發表聲明，已經為兩種以美元計算的歐元債券支付了利息，並表示該是透過倫敦支付代理花旗銀行完成。克里姆林宮發言人表示，俄羅斯擁有履行外債義務必要的資金，任何潛在的債務違約都是完全人為所造成。