盧卡申科：俄羅斯所提協議完全可接受　烏克蘭若拒絕將被迫投降

俄烏談判仍在繼續進行，不過克里姆林宮否認了談判已取得重大進展的消息。白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，俄羅斯向烏克蘭提出了「完全可以接受」的協議方案。



據俄羅斯衛星通訊社3月17日報道，白羅斯總統盧卡申科在接受日本TBS電視台採訪時表示，俄羅斯向烏克蘭提出的條件烏克蘭完全可以接受。

報道表示，盧卡申科稱：「我和您首先說主要的一點：我肯定知道，俄羅斯向烏克蘭提出的——普京（Vladimir Putin）向澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出的，這是完全可以接受的協議方案。」

盧卡申科進一步表示，「現在還有烏克蘭和俄羅斯達成一致以及普京和澤連斯基簽訂這個協議的可能。如果澤連斯基不同意這一點，那麼請你們相信，他將被迫在短時間裏簽訂投降協議。」

盧卡申科表示，相信近期這個衝突——俄羅斯的行動「將和平結束」，而俄羅斯「將不會輸」。

盧卡申科還強調，西方不會成功把白羅斯捲入這場對抗中，因為「我們有足夠的智慧不參與這種衝突」。

不過，盧卡申科沒有具體提及俄羅斯所提協議方案內容包含什麼。

烏克蘭《鏡報周刊》（Dzerkalo Tyzhnia）3月12日曾報道，從可靠外交消息獲取有關文件，俄羅斯之前提出的停火條件如下：

第一，烏克蘭放棄加入北約（NATO），保持中立地位，俄羅斯願意保障烏克蘭安全。

第二，賦予俄語為烏克蘭第二官方語言地位，取消所有針對俄語的限制。

第三，承認俄羅斯對克里米亞（Crimea）的主權。

第四，烏克蘭承認「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic，DPR）和「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People's Republic，LPR）的獨立。

第五，烏克蘭去納粹化和禁止極端民族主義、納粹和新納粹黨派和社會組織的活動，廢除現有的美化納粹和新納粹的法律。

第六，烏克蘭的非軍事化，完全放棄進攻性武器。

報道指，莫斯科要求將首五項條件列入烏克蘭憲法。

烏克蘭：圖為2022年3月17日，烏克蘭首都基輔一間醫療機構附近的住宅大樓遇襲，民眾事後協助清除現場的雜物。（AP）

3月16日，烏克蘭總統澤連斯基在Facebook發布自己講話的影片並附文道：「我在談判中的優先事項絕對明確：結束戰爭、安全保障、主權、恢復領土完整、對我國的真正保障、對我國的真正保護。」

英媒3月16日曾引述消息人士報道，烏克蘭與俄羅斯在暫定的和平草案磋商上取得明顯進展，包括若基輔宣告中立地位與接受裁軍，可以達成停火與俄羅斯撤軍。

不過，克里姆林宮3月17日已對上述消息予以否認。目前，俄烏談判仍在進行中。