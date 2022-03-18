烏克蘭局勢｜西部利沃夫傳爆炸聲與冒煙　市長：導彈襲機場維修廠

俄烏戰事仍然持續，烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）3月18日早上傳出多下爆炸聲，市內響起空襲警報。當地市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，機場維修廠遭多枚導彈擊中，該建築物被毀。



烏克蘭局勢：圖為2022年3月18日，利沃夫市機場附近一帶冒煙，引起民眾注意（AP）

烏克蘭24電視台指，在利沃夫至少聽到3聲爆炸聲。它又發布一段短片，顯示地平線上升起蘑菇狀煙霧。

在社交網絡上流傳的影片顯示，現場冒出大量煙霧。

Morning visual from in Lviv,



unconfirmed reports says Lviv airport



Unverified update pic.twitter.com/a8XJRSqHAI — OsintTv (@OsintTv) March 18, 2022

Садовий: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту» pic.twitter.com/bs79FGcwgv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022

利沃夫市長薩多維表示，數支導彈摧毀該市機場維修廠，未收到有傷亡報告。在空襲前，維修廠已停工。

央視新聞指，在利沃夫市內可以聽到爆炸聲，空襲警報不斷響起，有救護車向機場方向駛去。

利沃夫為靠近烏克蘭與波蘭邊境的城市。在戰事爆發後，大批烏克蘭民眾湧到利沃夫避難，或經此再前往波蘭等地。