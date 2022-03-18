莫德納疫苗：向美國FDA申請第4針授權　新加坡稱用作加強劑有效

美國藥廠莫德納（Moderna）3月17日向食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）申請為所有成年人注射新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗第2劑加強劑、即第4針的緊急使用授權。



莫德納17日在Twitter稱，要求確定適當地為包括那些處於高風險的人在內所有18歲以上成人接種額外加強劑量的mRNA-1273疫苗（即莫德納疫苗），是旨在讓美國疾病控制和預防中心（CDC）及醫療保健服務提供者更靈活。

德國新冠肺炎疫情：圖為2月10日，德國柏林的醫護人員為民眾接種美國莫德納疫苗加強劑。（Getty）

新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases，NCID）17日發布的一項研究顯示，60歲或以上已接種2劑早，如果追加接種莫德納疫苗，其抗體反應明顯較選用由德國生物新技術公司（BioNTech）與美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）共同研製的Comirnaty（復必泰）疫苗加強劑更高。