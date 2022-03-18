烏克蘭︱中國外交部：俄烏衝突真正受害方是歐洲　美方在隔岸觀火

中國外交部表示，烏克蘭危機是美國為首的北約所造成，美國應當反思危機根源和責任，又稱俄烏衝突真正受害方是歐洲，而美方仍在隔岸觀火。



趙立堅表示，中方對烏克蘭人道主義局勢不斷惡化深表擔憂，當務之急是各方盡快停火止戰，保持最大剋制，保障平民安全和基本人道需求，防止發生更大規模的人道危機。

趙立堅表示中方高度重視烏克蘭人道局勢，中國紅十字會已經向烏克蘭提供了三批人道援助物資，其中第三批物資重點幫助烏克蘭紅十字會救助受沖突影響的流離失所的兒童。

同時趙立堅表示美方應深刻反思當前難民危機產生的根源是什麼、美方在烏克蘭危機中扮演了什麼角色、和美方應當承擔哪些相應的責任和義務。趙立堅批評是因為北約連續五次東擴，導致地區安全嚴重失衡，才會導致今天的境地。

趙立堅同時表示，俄烏衝突已經有260多萬難民湧入歐洲國家，可以說俄烏衝突真正受害方是歐洲，而美方仍在隔岸觀火，忽悠歐洲盟友。