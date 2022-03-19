習近平與拜登通話後　中國駐美大使秦剛晤美副卿

中國國家主席習近平與美國總統拜登3月18日對話1小時50分後，中國駐美大使秦剛同日亦往美國務院，與美副國務卿薛曼（Wendy Sherman）會面，兩人會談接近1小時50分。



台灣《聯合報》19日稱，秦剛會後接受該報記者訪問時稱，是次會晤是延續拜習通話，就雙邊達成的共識進一步討論如何加強對話與溝通。

秦剛稱中美關係還未回到正軌，主要原因是美方有些人沒有落實拜登所說的四不一無意（不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國對抗）；他稱已對舍曼指出這一點，呼籲華府承諾能得到盡快切實的推進，特別是美方要正確妥善處理好台灣問題。

秦剛在談及台灣問題時稱，舍曼重申堅持美國的「一個中國」政策的立場沒有變化，他則關切並要求美方遵守有關立場，停止支持和鼓勵台獨分裂勢力，讓兩岸局勢能盡快穩定下來，使中美雙邊關係穩定健康地發展。

圖為新華社提供圖片，顯示中國國家主席習近平（右）與美國總統拜登在2022年3月18日進行視像會面。（AP）

他稱，中美都是重要大國，中美關係是全球上最重要的雙邊關係，兩國元首溝通與交流，對雙邊關係和世界和平穩定繁榮發展也至關重要；他希望看到最高層級以及在其他層面能經常互動交往。

自拜登2021年1月就任總統以來，拜習已進行兩次通話、兩次視像會晤，每次時間都很長。

當秦剛被問到是否會有兩國領導人面對面會晤的安排，他稱要看形勢，要對此創造有利條件。