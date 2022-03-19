烏克蘭最出名「網紅貓」Stepan與飼主逃難　安全抵達法國

在Instagram擁有超過100萬的追隨者、烏克蘭最著名的「網紅貓」Stepan由飼主帶着逃離家鄉烏克蘭的戰火，在法國安全落腳。飼主本來住在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkov），但因俄軍炮擊，決定帶同愛貓一同離開。



Stepan是一隻現年13歲的貓。牠在Instagram和TikTok上最出名的形象，就是經常靠着吧枱，旁邊放着一杯飲料，室內播着幾十年前的流行歌。牠憂鬱的眼神與類似的士高的燈飾構成強烈對比。

根據《莫斯科時報》，牠在俄羅斯也是深受歡迎。

哈爾科夫從2月底起受襲。Stepan的主人Anna也在Instagram記錄愛貓和自己的生活如何受影響。但這Instagram賬戶從3月3日到16日都沒更新，網民對她與貓咪的安全擔心不已。

Anna在她為愛貓Stepan開設的Instagram賬戶上，詳述一人一貓如何抵達烏克蘭邊境，再前往法國。她稱希望有一天能重回祖國。（Instagram賬戶loveyoustepan）

她本週終於在Instagram上「報平安」，稱包括「每天都有炮彈打到鄰居的家」。她稱，儘管她們所住的房子在那一週都安然無恙，但到了第8天，炮彈擊中鄰居家的陽台，還有2枚炮彈落在家門口的庭園。

↓Anna在她為Stepan開設的Instagram賬戶上發文稱：烏克蘭想要和平。

Anna稱與Stepan在地下室過了兩晚，一整個星期都沒有供電，她必須到附近的地下室才能為手機充電，此後她便設法離開哈爾科夫，並在義工協助下來到火車站。

↓從她上載的照片，可看到貓咪正乖巧地躺在飼主的懷抱。從Stepan的眼神看來，牠也許已經知道，自己所住的地方發生翻天覆地的變化。

她與Stepan乘了20小時的火車才抵達烏西城市利沃夫（Lviv），之後來到波蘭邊境。Anna稱邊境有四、五千人排隊，而她們這個一人一貓的這個組合，在大約9小時後才越過邊界。她們抵達波蘭後，又有義工幫他們來到法國。經過長時間舟車勞頓，從配相可見，Stepan的神態與以往出現截然不同的變化。

粉絲們在得知Stepan和Anna安全抵法後，紛紛留言表示關心，一名用戶更稱自己「高興得哭出來」。還有用戶留言稱，感謝她分享這可怕的逃難經歷，稱「我們與你們同在」。