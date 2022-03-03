烏克蘭局勢｜被制裁的俄羅斯貓　戰鬥民族的愛寵　出奇地高貴優雅

俄軍攻入烏克蘭，惹來西方國家譴責及制裁，也愈來愈多官方、私營及民間企業與團體跟隨。國際愛貓聯盟（FIFe）自3月1日起向俄羅斯的貓實施制裁。

提起原產於俄羅斯的貓，俄羅斯藍貓應是其中一種最廣為港人認識的品種。西伯利亞貓則是最早在16世紀的文獻上出現，如今在俄羅斯各地都能看到牠的身影。



俄羅斯貓的品種包括：



圖為一隻一歲的俄羅斯藍貓公貓。（Tkeiger）

俄羅斯藍貓（Russian Blue）

這是最受歡迎的俄貓品種。傳說中，是英國水手從俄羅斯北部港口城市阿爾漢格爾斯克（Arkhangel'sk）將這些美麗的、有着銀藍色光澤的灰貓帶回英國。

西伯利亞貓。（Jan Warner）

西伯利亞貓（Siberian cat）

西伯利亞貓早在16世紀的文獻上現蹤，牠們當時被稱為布哈爾斯基貓，如今它們已遍佈俄羅斯各地。俄羅斯氣候寒冷多雪，所以這種貓咪有着厚厚的披毛。

頓斯科伊貓跟加拿大無毛貓的外表雖然相似，不過只要仔細留意，還是可以找到不同的地方。例如牠的臉比較寬，而且身上的皺紋亦比較多。（TICA）

頓斯科伊貓（Donskoy cat）

這種與加拿大無毛貓有點相似的貓，源自1986年2月的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-na-Donu）。一名居於市的的女子科瓦列娃在返家路上救下一隻被一群男童虐待的小貓。牠掉毛情況嚴重，但獸醫發現牠非常健康。牠後來生下小貓，就成為最早的頓斯科伊無毛貓。

1993年，繁殖者利用東方短毛貓與頓斯科伊貓進行繁殖，結果繁殖出彼得禿貓，亦可稱為彼得堡無毛貓。（VCG）

彼得堡無毛貓（Peterbald）

牠的頭部狹長、稜角分明，眼晴呈杏仁狀，也有一雙大耳朵。牠的無毛基因來自自頓斯科伊貓，體型則遺傳自暹羅貓。這種貓有無毛的，也有所謂「短毛的」或「絨毛的」。

涅瓦河假面舞會貓（Neva Masquerade Cat）

牠是一種重點色長毛貓，眼睛是明亮的藍色。這種貓以流經俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）的涅瓦河（Neva River）而命名，它這是種貓最初繁殖地點。這種貓看上去就像戴着參加舞會用的面具。牠是西伯利亞貓的一個變種。

圖為2012年11月德國柏林，一次的貓隻展示和比賽。（Getty）

國際愛貓聯盟（FIFe）發表聲明，對俄羅斯入侵烏克蘭事件感到震驚與恐懼，決定自3月1日起，禁止全球分部進口飼養於俄羅斯境內的貓，禁止對俄羅斯的貓發放血統證明書，同時禁止與俄羅斯有關的組織參加聯盟舉辦的展覽與比賽。

聲明特別感謝烏克蘭的愛貓者在這艱難環境中照顧他們的貓和其他動物，也非常高興波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、斯洛伐克和摩爾多瓦等的聯盟會員國，向烏克蘭愛貓者伸出援手。

FIFe於1949年創立，在全球有42個聯盟成員，遍布40個國家包括中國，也是世界愛貓大會（World Cat Congress）的成員之一。FIFe會為貓發出血統證明，也會定期在各國舉辦貓隻展出及比賽。