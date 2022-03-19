日本最快2023年春起排放核廢水　釜山宣布加強輻射檢測計劃

日本原子能規制委員會在3月18日表示，將就福島核廢水排放計劃，邀請國際原子能機構（IAEA）來日審查。韓國亦在17日公布，將會設立裝置措施，以監測附近水域輻射量。



福島核廢水排放計劃審查已到達最後階段，預計最快到2023年3至4月左右就能完成，並實施排放。

福島在2011年核事故後，存積了大量的含輻射廢水。雖然絕大部分輻射物質已被清理隔除，但餘下的含氚廢水因無法處理，而用作儲存廢水的容量已到達頂峰，日本政府決定把數以百萬噸的廢水排到太平洋。

圖為3月3日，日本福島大熊町一個核廢水儲存站，背後有大量的儲存缸。（AP）

按計劃東京電力會以少量方式逐漸把廢水排進大海，讓大海有充足時間稀釋輻射物質，計劃亦包括確保在發生意外或事故時的對應措施。國際原子能機構將預定在3月21日至25日抵達日本，就相關計劃項目進行審查。

為應對污水處理計劃，韓國釜山市政府於近日公佈了相關方案，將在2023年起加強對海水的放射性物質監測。包括計劃在該市所有地區的批發市場、大型超市和網路零售商等收集至少800個檢測樣本，及對學校飯堂使用的食材進行放射性元素檢查。

釜山市政府表示，未來將在其官方網站上公佈檢測結果。釜山市海洋農業漁業局局長金有鎮稱，為緩解民眾對核廢水排放計劃的擔憂，釜山市採取了此次行動。此舉是為保護海洋生態、保障居民切身利益，並防止核廢水排放對當地海洋產品製造商造成損害。