俄羅斯太空人抵國際太空站獲擁抱歡迎　黃藍色飛行服意外惹議

俄羅斯3名太空人3月18日成功登上國際太空站（ISS），他們抵埗時獲國際太空站的歐美工作人員擁抱歡迎。他們身穿帶有藍色條紋的黃色飛行服，意外引起熱議，被指是類似烏克蘭國旗的顏色，其中一名俄羅斯太空人在回應時，則有另一番說法。



美聯社報道，俄羅斯航天局（Roscosmos）太空人阿爾捷米耶夫（Oleg Artemyev）、馬特維耶夫（Denis Matveev）和科爾薩科夫（Sergey Korsakov）18日下午8時55分乘坐太空船聯盟MS-21號從哈薩克升空，在3個多小時後，聯盟MS-21號順利停泊國際太空站。

各國正因俄烏戰爭鬧過不停，在國際太空站上，政治議題未有影響這些太空人的相處，影片顯示，3名俄羅斯太空人抵達時，工作人員都熱情地擁抱他們，包括來自歐美的太空人。

The Russian astronauts arrived at the ISS today dressed in the national colors of Ukraine. 👍🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/wdrANfpNW7 — Hey, Dave! (@davegreenidge57) March 19, 2022

俄羅斯3名太空人這次穿着黃藍色的飛行服升空，意外引起討論，被指類似烏克蘭國旗的黃藍配色，甚至引來是否故意、是否想傳達什麼訊息的議論。

哈佛大學天體物理學中心（Center for Astrophysics）科學家麥克道爾（Jonathan McDowell）則指，他們衣服的顏色實際上可能是莫斯科國立鮑曼技術大學（Bauman Moscow State Technical University）校徽的顏色。

It is actually plausible that the 'Ukrainian' color flight suits are in fact "Bauman University" color suits. They made a big deal of this being the first all-Bauman crew. (BMGTU is sort of Moscow's MIT AeroAstro and many Russian astronauts are graduates) https://t.co/9yPLgwtYHv — Jonathan McDowell (@planet4589) March 18, 2022

俄羅斯衛星通訊社18日報道有關消息時也提及這間學校稱，3名太空人都是莫斯科國立鮑曼技術大學畢業生，作為紀念，已在火箭塗上大學的校徽。

俄太空人：太多黃色物料

究竟哪個答案才是真實？阿爾捷米耶夫到步後也有透露為何選這身飛行服，他稱，每名太空人都能選擇自己的服裝，到他們選擇顏色時，已累積太多黃色的物料，所以需要使用它們，成為了他們穿上黃色飛行服的原因。

在俄烏戰事後，外界一直關注會否影響美俄的太空合作，俄羅斯航天局長羅戈津（Dmitry Rogozin）曾在3日稱：「在這種情況下，我們無法向美國提供我們世上最好的火箭發動機。讓他們用其他東西飛行，（例如）他們的掃帚，我不知道那是什麼」。

美國太空總署（NASA）署長納爾遜（Bill Nelson）18日回應稱：「這就是羅戈津。他時不時就胡亂吹噓。但到頭來，他和我們一起工作」。