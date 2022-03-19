烏克蘭｜俄羅斯再指控美國協助開發生物武器　安理會上遭駁斥

俄羅斯在聯合國安理會上，再次指責美國支持烏克蘭開發生物武器的計劃，但遭大多數安理會成員駁斥為假資訊，未獲理會。
在3月11日俄羅斯在安理會上指責美國支持烏克蘭開發生物武器，在18日安理會再應俄羅斯要求再次召開特別會議，聽取指控。俄羅斯駐聯合國特使涅邊賈（Vasily Nebenzya）稱生物武器部件在烏克蘭製造，並指有文件證明烏克蘭生物實驗室直接由美國國防部資助和監督。
美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指責俄羅斯的指控只是煽動互聯網的陰謀論：「正如一周前我所說，烏克蘭沒有生物武器計劃。沒有生物武器實驗室，這不在俄羅斯邊境附近，在任何地方都沒有。」
聯合國裁軍事務高級代表中滿泉表示，聯合國並不知道有任何此類的生物武器計劃。
美國官員曾解釋，烏克蘭的生物實驗室是用於公共衛生研究，華盛頓在不同國家都會提供資金以加強衛生安全。
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中國在會議上，呼籲各方解決俄羅斯有關烏克蘭生物武器計劃主張的問題，同時支持聯合國和各方加大斡旋力度，希望各方多做有利於勸和促談的事情，而不是火上加油。
在會議結束後，英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容俄羅斯的指控是「絕望者的扯談」，吳百納表示，在安理會上唯一需要聽到的，俄羅斯決定撤軍離開烏克蘭。
在18日較晚時候，美國、英國、阿爾巴尼亞、法國、愛爾蘭、挪威發表聯合聲明，指責俄羅斯破壞聯合國的使命，批評俄羅斯的謊言只有一個目的，轉移對俄羅斯選擇戰爭及其造成的人道主義災難的責任。