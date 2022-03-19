烏克蘭｜俄羅斯再指控美國協助開發生物武器　安理會上遭駁斥

俄羅斯在聯合國安理會上，再次指責美國支持烏克蘭開發生物武器的計劃，但遭大多數安理會成員駁斥為假資訊，未獲理會。



在3月11日俄羅斯在安理會上指責美國支持烏克蘭開發生物武器，在18日安理會再應俄羅斯要求再次召開特別會議，聽取指控。俄羅斯駐聯合國特使涅邊賈（Vasily Nebenzya）稱生物武器部件在烏克蘭製造，並指有文件證明烏克蘭生物實驗室直接由美國國防部資助和監督。

圖為3月11日，俄羅斯代表在聯合國安理會會議上指控美國支援烏克蘭開發生物武器。（AP）

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）指責俄羅斯的指控只是煽動互聯網的陰謀論：「正如一周前我所說，烏克蘭沒有生物武器計劃。沒有生物武器實驗室，這不在俄羅斯邊境附近，在任何地方都沒有。」

聯合國裁軍事務高級代表中滿泉表示，聯合國並不知道有任何此類的生物武器計劃。

美國官員曾解釋，烏克蘭的生物實驗室是用於公共衛生研究，華盛頓在不同國家都會提供資金以加強衛生安全。

中國在會議上，呼籲各方解決俄羅斯有關烏克蘭生物武器計劃主張的問題，同時支持聯合國和各方加大斡旋力度，希望各方多做有利於勸和促談的事情，而不是火上加油。

在會議結束後，英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容俄羅斯的指控是「絕望者的扯談」，吳百納表示，在安理會上唯一需要聽到的，俄羅斯決定撤軍離開烏克蘭。

在18日較晚時候，美國、英國、阿爾巴尼亞、法國、愛爾蘭、挪威發表聯合聲明，指責俄羅斯破壞聯合國的使命，批評俄羅斯的謊言只有一個目的，轉移對俄羅斯選擇戰爭及其造成的人道主義災難的責任。