烏克蘭局勢｜俄羅斯外長：西方破壞國際體系　中俄將加強互動

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月19日批評西方破壞國際體系，又指在這樣的情況下，俄羅斯和中國將加強互動。他同日也談到俄烏問題，稱希望特別軍事行動以簽訂烏克蘭中立地位協議，同時保障烏克蘭安全的情況下結束。



據俄羅斯衛星通訊社報道，拉夫羅夫19日在一個比賽活動的開幕禮上表示「當然，我認為（中俄）將加強互動，因為在西方粗暴破壞國際體系所依據的所有基礎情況下，我們當然要思考一下，兩個大國究竟今後將在這個世界上怎麼辦。」

他又稱，中俄已走到前所未有的高度，甚至超過傳統盟國關係，又指甚至沒有意義去列出俄羅斯和中國所有有前景的合作領域，因這需要很長時間。

他並談到俄烏問題，稱希望特別軍事行動以簽訂烏克蘭中立地位協議，同時保障烏克蘭安全的情況下結束。他又表示，「我們不會推動與西方緩和關係的倡議，我們將看着他們是如何擺脫自己製造的僵局。」

俄羅斯外交部第一歐洲司司長帕拉莫諾夫同日表示，莫斯科正制定措施，以應對美國和歐盟實施的對俄制裁。