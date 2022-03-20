烏克蘭局勢｜王毅稱習近平已提出解決危機的「中國方案」

中國外長王毅稱中國國家主席習近平清晰、全面地闡明了中國在烏克蘭問題上的立場，發出的最重要訊息是，中國始終是維護世界和平的力量。



國務委員兼外長王毅2022年3月19日晚在安徽屯溪接受記者採訪，介紹了中美元首視頻通話就烏克蘭問題交換意見的情況，並被問及如何回應美方高官說「將等待中方在幾天或幾周之內做出決定」、「中方在俄烏局勢中未來的行動和立場是否會改變」等問題。

據外交部網站消息，王毅表示，習近平主席清晰、全面地闡明了中國在烏克蘭問題上的立場，發出的最重要訊息是，中國始終是維護世界和平的力量。我們一貫主張維護和平、反對戰爭。這不僅根植於中國的歷史文化傳統，也是中方一以貫之的外交政策。中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本着客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷。我們決不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指責和猜忌。

圖為新華社提供圖片，顯示中國國家主席習近平（右）與美國總統拜登2022年3月18日進行視像會面。（AP）

王毅強調，習近平主席還提出解決烏克蘭危機的中國方案，主要包括兩方面。當務之急是各方要一起推動當事方對話談判，儘快停火止戰，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機。長遠之道是要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲大陸的長治久安。

王毅說，中方的立場客觀公允，同大多數國家的願望相一致，時間將證明，中方的主張是站在歷史正確的一邊。