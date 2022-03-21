俄軍首次海陸空三路夾擊　最後通牒期滿　烏克蘭馬里烏波爾拒降

在俄烏開戰首天起已是攻擊目標的烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol），3月21日再成焦點。交戰雙方雖在20日有停火談判，一度有正面進展，但俄方當晚對全城發出「最後通牒」，如不在限期前棄械及開城，所有人都是「戰爭罪」共犯。



最後通牒期限已過，馬里烏波爾沒有開城，烏軍亦無棄械投降。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）稱，烏方毫無疑問拒降。

俄軍加強對該市攻勢，在過去的週末開進市中心，與烏克蘭守軍爆發巷戰。

此外在烏克蘭多地持續被炸之際，俄軍除繼續對馬里烏波爾進行陸空攻擊，也在開戰以來首次從亞速海（Sea of Azov）的戰艦發射火箭及炮彈攻擊。

俄羅斯國防控制中心負責人米津采夫（Mikhail Mizintsev）20日向馬里烏波爾守軍發出最後通牒：「放下武器，一場可怕的人道主義災難已經發生，所有放下武器的人都可以安全地離開馬里烏波爾」。

俄軍要求烏軍在莫斯科時間21日早上5時（香港時間21日上午10時）放下武器，如照辦，可在莫斯科時間21日上午10時（香港時間21日下午3時）在該市開放人道走廊。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月10日，烏克蘭馬里烏波爾一名男子走在被轟炸過的街上。（AP）

俄軍自2月24日入侵烏克蘭，馬里烏波爾一直是攻擊目標之一。市內約30萬名居民仍被圍困，多天來已陷入斷水斷電斷糧的困境。卡塔爾半島電視台20日引述市政府官員稱，自開戰以來，市內已有至少2,300人死亡。

除了馬里烏波爾，俄軍也在強攻其他港口城市。英國廣播公司（BBC）21日引述英國防部稱，情報顯示來自克里米亞的俄軍繼續試圖圍困另一南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），並進一步向西推進，迫近敖德薩（Odesa）。烏克蘭武裝部隊發布一段短片，稱顯示敖德薩沿岸水域在21日早上出現一連串炮擊。