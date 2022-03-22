東航MU5735空難｜專家談「保命黃金法則」　坐機尾生還機會較大？

航班編號是MU5735的一架中國東方航空公司（China Eastern Airlines）客機3月21日在中國廣西壯族自治區梧州市滕縣墜毀，機上載有123名乘客和10名機組人員。它原定從昆明飛往廣州。有關客機發生緊急事件時乘客該如何盡量增加生還機會的討論，再度在網上炒熱。以下是業內人與專家的一些看法。



飛機若發生空難，死亡率特別高，但並非必死無疑，如何增加自己生還的機會？一些小步驟、例如是點算自己座位與飛機出口的行數距離，也可能有幫助。

東航MU5735空難：中國東方航空公司3月21日一架波音737-800客機從昆明飛往廣州時，在廣西上空墜毀。客機出事時，機上載有132人。（AP）

緊急降落「自保法則」

駕駛波音787客機的機師英奇斯（Dave Inch）曾分享一套遇上飛機緊急降落時的自保法，以提高自己的生存機率。

其中的一招，包括在危急關頭移除身上一切鋒利的東西，以及除去貼身物品，例如是領帶、圍巾，甚至也應該脫去高跟鞋。英奇斯稱，眼鏡也應該除下，這是為防眼鏡在撞擊一刻飛走，導致求生者之後難以看路，尋找出口。

他又指出，最好在發生撞擊前，先點算自己座位與飛機出口的行數距離，這是為了在飛機撞擊後，機艙內可能滿佈濃煙，屆時無法依靠視力尋找出口，便要依靠自己的記憶。

他也提醒乘客，應該早在飛機起飛前，就要留意空中服務員的指示，細看安全示範，而且在飛行事故發生後，同樣要聽從指示，不應自行打開飛機門，更不要浪費時間用手機錄影。

一般認為身處機翼位置的乘客較危險，是因燃油就是儲在機翼及機腹，而機尾位置相對安全，故此俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀都是安裝在機尾。航班失事原因最終需要等民航總局的空難調查報告，目前最重要的找到「黑盒子」，以便進行事故調查。（中新社）

坐機尾較安全？

乘客的座位位置也或有影響，不過飛機上是否存在最安全的位置，一直有爭議。《時代》雜誌2015年曾進行調查，統計1985年至2000年的17宗航空事故，然後進行計算，《時代》指在飛機最後段3分1座位的死亡率較低，為32%，至於中段為39%，最前3分1座位則為38%。

事實上，一般認為身處機翼位置的乘客較危險，是因燃油就是儲在機翼及機腹，而機尾位置相對安全，故此俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀都是安裝在機尾。

不過，業界資深人士與航空意外調查員努特森（Don Knutson）也指出，其實很難說坐在哪個位能讓乘客逃過死劫，因為要視乎飛機怎樣墜落、失事時的速度、它撞上什麼，以及墜機前客機的情況。如飛機是機頭向地墜落，坐在機頭的乘客存活率便較低。

倫敦格林威治大學教授卡利亞（Ed Galea）分析過逾百宗涉及空難的機艙座位圖。他發現坐在最近緊急出口的五排座位的乘客，生還機會較高，因他們距離出口最近，而坐在走廊比靠窗的還要高6%。他說，很多不幸的乘客捱過撞機的衝擊，卻未能及時逃出。安全專家指出，墜機後首90秒，是逃生黃金時間。

日航JA123班機在高天原山山脊墜毀，即使搜索過程嚴重延誤，仍有4人生還，堪稱奇蹟。圖為救援人員到達現場善後。（AP）

例如1985年的日本航空JA123空難，日本航空一班客機自東京羽田機場飛往大阪伊丹機場期間，疑維修不當致垂直尾翼脫落以及液壓油泄漏，導致飛機失控墜落，造成520人死亡。4名死裏逃生的乘客都是女性，包括一名8歲女童，她們被發現時身處客機尾部殘骸下。搜救行動雖有嚴重延誤，但在客機失事17小時後仍有人生還，堪稱奇蹟。

有分析指出，飛機出事時是機頭向下墜落的，尾部沒有直接觸地面。墮地後機尾又受到樹木等遮擋緩衝，可令機尾部保持完整，是為四名生還者得以保命的重要原因。