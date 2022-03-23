烏克蘭・持續更新｜波蘭驅逐俄國外交官　傳美國或再向東歐增兵

俄烏戰事在3月23日踏入第28日。據聯合國統計，截至當地時間21日午夜，烏克蘭已有953名平民死亡、1,557人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月23日：

2324 克里姆林宮證實，俄羅斯氣候特使兼普京顧問丘拜斯（Anatoly Chubais）已經離職。彭博社同日較早前引述消息人士指，丘拜斯持反戰立場，已經離開俄羅斯。

2306 據美媒報道，美國國防部向美國總統拜登提出額外向東歐部署兵力的方案。

拜登正前往歐洲準備出席北約峰會，美國有線新聞網絡（CNN）指，拜登有可能在會議後宣布改變軍隊部署，不過任何公布將取決於與盟友的對話，目前未有最終決定。

2300 烏克蘭總統澤連斯基在日本國會發表視像演說，他尋求各方繼續對俄羅斯實施經濟制裁，他又指俄羅斯「正在準備使用沙林等的化學武器進行攻擊」。他並談到俄軍佔領的扎波羅熱核電站，表示國內核電站處於危險形勢之中。

2235 俄羅斯總統普京與德國總理朔爾茨通電話討論烏克蘭問題，據央視新聞指，普京重點介紹了俄羅斯對談判原則立場的考慮。

2221 俄羅斯《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）21日在網站有一篇報道指有9861名俄軍在烏克蘭陣亡、16153人受傷後，內容之後遭刪除，《共青團真理報》23日稱，當日有黑客入侵網站，植入假新聞。

烏克蘭局勢：2022年3月23日，一批烏克蘭兒童在波蘭東南部普熱梅斯烏（Przemysl）火車站休息。（AP）

2151 俄羅斯衛星通訊社報道，俄總統普京已下達指示，要求俄羅斯天然氣工業股份公司將合約結款條件改為以盧布結算。

他稱「向歐盟、向美國供應我們的商品，並接受美元、歐元和其他一些貨幣的付款是沒有意義的。因此，我決定在最短時間內實施一整套的支付轉移措施，讓我們從我們的天然氣開始，對供應給被命名為不友好國家的我們的天然氣要轉為俄羅斯盧布付款。也就是說，拒絕在此類結算中採用一切信譽受損的貨幣。」

2118 俄羅斯外長拉夫羅夫指，俄羅斯與烏克蘭之間的談判困難，他批評烏克蘭方面不斷改變立場。

2008 據俄新社報道，俄羅斯總檢察長辦公室宣布退出國際檢察官協會。

2002 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯和烏克蘭已經兩次交換俘虜，但烏克蘭副總理韋列修克之後否認，她指是俄羅斯單方面的臆想。

1907 波蘭內政部宣布驅逐45名俄羅斯外交官，指他們涉嫌在當地進行間諜活動。莫斯科方面早前揚言會有報復措施。

1905 彭博社引述消息人士指，歐盟批准向烏克蘭分享機密情報，為期一年。報道指其中一項分享的內容為衛星圖片。

1853 克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，目前是否討論普京是否出席G20及亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC）領袖峰會仍然言之過早。

1840 伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）訪問敘利亞，預計會與敘利亞外長米格達德（Faisal al-Mekdad）討論烏克蘭局勢，並可能提及伊朗核協議的談判進展等。

1830 俄羅斯衛星通訊社報道，美國財政部準備與參議院討論凍結俄羅斯黃金儲備的可能。

1755 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）認為，俄軍雖然持續炮轟烏克蘭各地，但其侵略沒有取得太大進展。他認為普京需要聽到真相，結束戰爭並嘗試以外交解決問題。

朔爾茨亦指，這場戰爭不但摧毀烏克蘭，同時賠上俄羅斯的未來。他警告歐洲國家一直加強對俄羅斯的制裁，但重申這些措施對俄羅斯政府的損害應大於歐洲國家的影響。

1740 俄羅斯外長拉夫羅夫稱，波蘭提出在烏克蘭派遣維和部隊的提議，將導致俄軍鼠北約部隊直接衝突。

1730 澤連斯基以視像形式向日本國會發表演說，指聯合國等國際社會並沒有認真幫助烏克蘭。他亦稱在切爾諾貝爾的俄軍正以當地準備發動新攻勢，更形容部分地區的戰況激烈，令民眾無法埋葬逝去的親人。

1720 法國政府宣布向烏克蘭提供一批救援車輛，包括消防車、救護車及載有衛生和急救物品的貨車。

1708 意大利總理德拉吉（Mario Draghi）認為，普京沒有停火的意欲，他同時敦促中國不要支持俄羅斯，並與全球各國共同協調俄烏局勢。

1652 烏克蘭總檢察官辦公室指，當地至今有121名兒童死於戰火，另外有167名兒童受傷。

1622 一名馬里烏波爾港口高層管理人員逃離當地後，向英國廣播公司（BBC）表示，市內大部分地方已經移為平地，惟港口接近絲毫無損，並稱港口至今有6艘掛有外國旗幟的船隻被困。

1604 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，與俄羅斯達成開放9條人道走廊的協議，但不包括馬里烏波爾。

1525 澤連斯基指，馬里烏波爾市內有10萬人面臨糧食短缺情況。

1522 烏克蘭東部由親俄武裝組織制的盧甘斯克（Lugansk）地區宣布與政府軍達成停火協議，容許區內民眾到其他地方避難。

1422 二十國集團（G20）峰會10月在印尼舉行，俄羅斯駐印尼大使沃羅比奧娃（Lyudmila Vorobyova）表示，普京計劃屆時出席，但不會討論烏克蘭問題。她同時批評西方國家計劃將俄羅斯逐出G20等國際組織。

1414 烏克蘭軍方公布每日戰報，指軍方繼續死守馬里烏波爾，並在北部切爾尼戈夫（Chernihiv，又譯車尼哥夫）阻止俄軍迫近基輔。

報告亦提到，白羅斯的反俄遊擊隊移除部分連接白羅斯與烏克蘭的鐵路。

1341 俄羅斯傳媒報道，莫斯科計劃俄軍取得烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）之後，建立連接當地至克里米亞半島（Crimea）及頓巴斯（Donbasss）地區走廊，與高加索（Caucusus）地區及黑海北岸組成過境領土。

1240 越南航空宣布從3月25日開始無限期暫停來往河內及莫斯科的定期航班，當局稱需要審視與俄羅斯相關的程序和規定等情況。

1200 澤連斯基透過烏克蘭政府的Facebook專頁發表講話，稱俄羅斯空軍駕駛員將面對轟炸平民的責任。

1123 烏克蘭政府管理切爾諾貝爾地區的部門表示，俄軍破壞當地一個在2015年落成的實驗室及其他改善管理核廢料的設施。當局指實驗室內的放射性核素等樣本落入敵人手中，希望受傷害的是對方而不是整個世界。

1113 SpaceX總裁肖特威爾（Gwynne Shotwell）向美國CNBC頻道表示，該公司向烏克蘭運送數以千計的「星鏈」（Starlink）接收器，稱這些設備大部分都是由私人資本資助。

1107 美國國防部發言人柯比（John Kirby）批評克里姆林宮發言人佩斯科夫「俄羅斯不排除使用核武」的言論，指這不是擁核國家的負責任行為，但提到國防部官員認為目前沒有需要更改華府的戰略震懾姿態。

1011 英媒3月22日引述消息人士指，美國及其西方盟國正在評估俄羅斯對烏克蘭發動攻擊後，是否適合繼續留在二十國集團 （G20），「如果俄羅斯仍然是G20的成員國，它（G20）將成為一個不太有用的組織。」

0947 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動是一場「有着嚴肅目標的嚴肅行動」，沒有人認為僅需要幾天時間就能完成。

他指，特別軍事行動正嚴格按計劃進行。俄方的主要目的是「解除烏克蘭的軍事能力」，這也正是俄軍只攻擊烏克蘭軍事目標、不打擊民用目標的原因，俄方需要確保烏克蘭從一個「反俄中心」轉變為一個中立國家。

0926 俄羅斯駐美國大使指出，烏克蘭軍事化對歐洲和全球安全構成直接威脅。

0910 美國總統國家安全顧問沙利文表示，美國總統拜登將在訪問歐洲期間，有意與歐洲盟友協調向烏克蘭再次提供軍事援助的進一步措施，並會宣布旨在讓西方擺脫俄羅斯天然氣的聯合行動。

0837 美國新聞網站Axios報道，美國財長耶倫（Janet Yellen）本週將與一個由兩黨參議員組成的小組討論凍結俄羅斯黃金儲備。

0829 《華爾街日報》引述美國官員稱，預計美國總統拜登本週將宣布美國對俄羅斯國家杜馬300多名成員實施新制裁。

報道指，拜登政府最快可能在3月24日宣布上述制裁措施，屆時拜登將與北約領導人會面，討論烏克蘭局勢。

0823 烏克蘭總統澤連斯基3月22日晚上表示，在俄羅斯的猛烈轟炸下，約有10萬人仍留在南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol），「截至今天，這座城市大約仍有10萬人。處於不人道的條件下。完全封鎖。沒有食物，沒有水，沒有藥物。在不斷的砲擊下，在不斷的轟炸下。」

0814 德國總理朔爾茨在柏林舉行的新聞發布會上表示，歐洲對俄羅斯的制裁可能「不是短期措施，而是一場長期衝突」。他強調，德國需要「盡快」並「以最大強度」停止對俄羅斯煤炭、天然氣和石油進口的依賴。

0750 烏克蘭總統澤連斯基表示，與俄羅斯的和平談判艱難和具對抗性，但「我們正一步步向前邁進」。

0740 北約官員稱，烏克蘭總統澤連斯基已受邀在24日舉行的北約特別峰會發表講話。

0659 法國總統馬克龍分別與俄羅斯總統普京及烏克蘭總統澤連斯基通電話後表示，俄烏未就停火達成協議。

0650 美國總統國家安全事務助理沙利文表示，總統拜登（Joe Biden）24日在比利時布魯塞爾與北約和歐洲盟友會晤時會宣布針對俄羅斯的新制裁措施。

0608 美國總統拜登警告，俄羅斯總統普京或在烏克蘭使用化學武器。

0526 美國務院譴責譴責俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯作納瓦爾尼）遭定罪，稱這是企圖壓制俄羅斯反對派，讓他沉默並分散外界對俄羅斯入侵烏克蘭的注意力。

0509 美國總統國家安全顧問沙利文表示，自總統拜登與中國國家主席習近平通電話以來，沒有看見中國向俄羅斯提供武器。

0337 克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯只有在「生存受威脅」時才會使用核武器。

0313 俄羅斯總統普京與法國總統馬克龍通電話，討論俄羅斯與烏克蘭之間的和談。

0253 俄羅斯富商、車路士班主艾巴莫域治又有一艘超級遊艇停泊在土耳其馬爾馬里斯。他其中一艘遊艇21日被發現停在土耳其博德魯姆。

0230 烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）敦促中國在制止戰爭方面發揮更顯著作用，又稱預計烏克蘭總統澤連斯基和中國國家主席習近平很快會對話。

0205 美國駐俄羅斯大使沙利文表示，美國不打算關閉駐俄使館，美國總統拜登也不打算把他召回華盛頓。

0144 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯與烏克蘭的談判有實質內容，但談判比俄方預期更慢、更不充分。

0116 俄羅斯外交部稱，副外長莫爾古諾夫與朝鮮駐俄羅斯大使申洪哲會面，討論朝鮮半島局勢和莫斯科與平壤的雙邊關係。

0052 CNN烏克蘭首都基輔北部和西部的反擊似乎取得一些進展，危及俄羅斯包圍該市的努力，並威脅到俄軍為暴露在該市北部前線部隊進行重新補給的能力。

21日的定位的影片顯示，烏克蘭士兵在基輔以西約65公里的馬卡里夫鎮（Makariv）的一座建築物上懸掛國旗。然後，22日早些時候，烏克蘭武裝部隊在社交媒體上發帖稱，他們已經重新控制馬卡里夫。

馬卡里夫位於首都基輔以西，是一個戰略價值的小鎮。

0047 CNN引述一名美國防部官員稱，美國已有俄羅斯蓄意及刻意針對民用基建、醫院及避難所的證據。官員亦稱，美國亦看到有跡象顯示，俄軍地面部隊有構成戰爭罪行的行為。

0037 美國總統拜登（Joe Biden）稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）已被逼至走投無路，可能會動用化學及生物武器。

0035 俄軍已開始在敖德薩外圍進行轟炸，意圖令烏克蘭自黑海孤立起來。

0034 烏克蘭稱當地至少十間醫院已完全被毀。哈爾科夫及馬里烏波爾戰況仍然激烈。

0034 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱他已與教宗方濟各（Pope Francis）談及梵蒂岡在調解俄烏衝突中可扮演的角色。

0027 俄羅斯國防部：俄軍使用了高精度武器襲擊頓巴斯的烏克蘭軍事目標。

3月22日重要事件：

※美聯社報道，烏克蘭總統澤連斯基3月21日表示，他準備討論烏克蘭承諾不尋求加入北約，以換取停火、俄羅斯撤軍和烏克蘭的安全保障。

※俄羅斯克里姆林宮兩國交戰仍然持續，希望與烏談判更積極和具實質性，又稱不打算公開對基輔的詳細要求。

※立場親俄的《共青團真理報》一度發布報道稱「根據俄國防部，在烏特別行動中俄軍有9861人死亡，以及6153受傷。」但有相關內容其後消失。

※俄羅斯因日本就烏克蘭問題對其制裁，叫停俄羅斯日本和平條約的談判，日本表示反對。

※俄羅斯就美國總統拜登指俄羅斯總統普京是「戰犯」表達強烈不滿，更稱兩國關係已經處於「破裂邊緣」，是否會「斷交」取決於美國的選擇。

※烏克蘭稱與俄談判通過視像方式不間斷進行，有許多工作小組參與這一過程。

※烏克蘭軍方稱，在當地東北部城市蘇梅（Sumy）地區有300名俄軍士兵抗命，已離開作戰區域。另外軍方亦估計俄軍彈藥和糧食可能在三天內耗盡，同時指俄羅斯已經控制連接克里米亞半島的陸路。

※烏克蘭南部城市赫爾松被俄羅斯軍隊佔領。

※俄羅斯國防部官方發言人科納申科夫少將對記者稱，俄軍發射「匕首」高超音速導彈（hypersonic missile）對烏克蘭軍械庫實施打擊，射程超1000公里。這是俄羅斯3天內三度發射「匕首」。

回顧3月22日時局：