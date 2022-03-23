烏克蘭局勢｜佩斯科夫：俄烏談判有實質內容　但進展較預期慢

俄羅斯與烏克蘭兩國之間的談判仍在進行中，媒體此前曾透露一些協議草案，但具體談判細節及進展卻無從得知。



據中國央視3月23日報道，當地時間3月22日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄烏談判比俄方預期的更慢、更不充分，但他也表示，談判有實質內容。

佩斯科夫還表示，目前公開細節只會對談判進程造成不利影響。他聲稱，由於談判日程的不確定性，無法具體說明下一輪談判的時間。

美國有線新聞網絡（CNN）3月22日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日在其政府Facebook頁面上發表的講話中也提到與俄羅斯會談的最新情況。

他說，「我們繼續在不同層面努力，以確保俄羅斯確信必須停止這場殘暴的戰爭。我們繼續進行艱難的談判。這是具有挑戰性的。有時是可恥。」

澤連斯基還說：「我感謝所有與我們合作的國際調解人，他們將真實情況帶給俄羅斯，並說服他們看到戰鬥行動的現實。世界不會阻止真相，我們的真相。」

「我們將勇敢、公開地戰鬥到底」，澤連斯基補充稱。