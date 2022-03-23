烏克蘭局勢｜美國安顧問：沒有看到中國向俄羅斯提供武器

西方主流媒體曾不止一次報道美國對中國向俄羅斯提供軍事援助的警告，但美國政府表示，迄今為止沒有看到中國向俄羅斯提供軍事裝備的證據。



據美國有線新聞網絡（CNN）3月22日報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3月22日表示，美國政府還沒有看到任何中國向俄羅斯提供軍事裝備的證據，但他們正密切關注。

沙利文稱：「我無法預測未來。我可以告訴你的是，自那些會議或拜登（Joe Biden）總統與習主席的談話以來，我們還沒有看到中國向俄羅斯提供軍事裝備。但當然，這是我們正在密切關注的事情。」

他繼續表示：「我們將繼續對其進行監控。總統向習主席表明了提供此類設備的影響和後果，他們非常了解。」

CNN此前曾報道，一名西方官員和一名美國外交官稱，美國掌握的訊息表明，中國對向俄羅斯提供其要求的軍事和財政援助表示了一定的開放態度，並將其了解的情況傳達給其北約盟國。了解情報的美國官員稱，目前還不清楚中國是否打算向俄羅斯提供這種援助。

3月18日，美國總統拜登和中國國家主席習近平進行了視像通話。白宮稱，拜登提醒習近平，如果中國向俄羅斯入侵烏克蘭提供物質支持，將會面臨後果。與此同時，雙方都強調需要通過外交途徑解決烏克蘭危機。