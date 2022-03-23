安邦智庫：能源成本上升和疫情惡化改變韓國對外貿易

安邦智庫（ANBOUND）發表簡報稱，3月以來，地緣政治因素引發的國際能源價格上漲，以及亞洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情惡化，是令韓國貿易重回逆差的兩個主要因素。



安邦智庫指出，根據韓國海關3月21日發表的報告，該國在3月前20天內出口同比增長10.1%，進口同比增長18.9%，貿易逆差達到21億美元。在2022年2月，韓國成功逆轉連續幾個月的貿易逆差，出口額539.1億美元，進口額530.7億美元，實現8.4億美元的貿易順差。

進口方面，韓國原油高度依賴進口，其中四分一來自俄羅斯。布蘭特原油價格3月一度上升至每桶138美元，其後雖然回落，但依舊維持在100美元左右的高位。 3月1日至20日，韓國原油進口量同比上升57.8%，天然氣進口同比上升114.3%，高價格和高進口量顯著提高韓國的能源進口額。

出口方面，平均每日出貨量增長26.4%，相對2月份的17.6%有一定增長。主要出口項目半導體出口同比增長30.8%，但汽車出口同比下降18.1%，零部件出口下降9.1%。

由於3月韓國疫情突然惡化，每日新增確診病例一度超過60萬個，周邊亞洲國家對進口韓國產品具有一定擔憂情緒。而韓國最大出口對象中國的港口城市青島、煙台等與韓國貿易來往密切，這些城市在3月疫情也出現惡化，使得對韓國貿易放緩。

安邦智庫綜合指出，疫情因素使韓國對外出口增長未達預期。