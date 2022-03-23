韓防長兩度與尹錫悅唱反調　稱為總統府遷移騰出辦公樓至少要4週

韓國國防部長徐旭不僅在朝鮮射彈問題上表達了與候任總統尹錫悅完全不同的意見，在總統府搬遷問題上，徐旭也暗批尹錫悅，稱其「本可以將搬遷爭議降至最低」。



據《韓國先驅報》3月22日報道，韓國國防部長徐旭22日就總統府遷至國防部大樓的問題表示，在不調研可行性的情況下，過快安排搬遷，引發不少憂慮。如果充分徵求了國防部和軍隊的意見，本可以將搬遷爭議降至最低。

韓聯社22日報道稱，韓國國防部22日表示，為總統府入駐騰出辦公樓至少需要4週左右的時間。

報道表示，國防部當天上午向國會國防委員會提交書面報告稱，簽署搬遷合同需要2天，搬遷過程最短耗時4周，短期內難以清空國防部主樓。報告還指出，在政權交接的過渡期，需要考慮國家安全環境、聯合軍演日程，確保戰備狀態萬無一失。

當地時間2022年3月20日，韓國首爾，韓國當選總統尹錫悅在新聞發布會上發表講話，闡述其總統辦公室搬遷計劃。（VCG）

此外，據韓聯社22日報道，尹錫悦當天在總統職務交接委員會主持會議時表示，朝鮮日前試射火箭彈公然違反韓朝《九一九軍事協議》。

徐旭22日出席國會國防委員會全體會議時則表示，朝鮮日前試射多管火箭炮不違反韓朝《九一九軍事協議》，反駁了尹錫悦有關朝鮮射彈違反韓朝協議的說法。

徐旭稱，朝鮮20日在韓朝緩衝水域以北地區射彈，這不屬於《九一九軍事協議》中禁止演習和炮擊等行為的地區。

尹錫悦發言人金恩惠隨後回應稱：「在不清楚（火箭彈）發射地點和降落地點的情況下，主張朝鮮的炮擊行為沒有違反《九一九軍事協議》，（徐旭的表態）只能被看作是保護朝鮮的行為。」