烏克蘭：澤連斯基計劃與習近平通話　烏方盼中國成為安全擔保國

烏克蘭官員多次呼籲中國出面協助終止與俄羅斯的軍事衝突後，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）3月22日再次表示，希望中國為終止烏俄軍事衝突扮演更顯著的角色，他稱烏方期望中國成為烏克蘭未來的安全擔保國之一，又指總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）計劃與中國國家主席習近平通話。



英媒報道，葉爾馬克出席英國皇家國際問題研究所（Chatham House，又譯查塔姆研究所）組織的視像研討會上提到，烏克蘭希望中國在終止烏俄戰爭上扮演更「顯著、主動的角色」，並成為烏克蘭未來安全的擔保國，「目前為止，我們看到了中國的中立立場。正如我之前所說，我們認為中國應該在結束這場戰爭和建立新的全球安全體系方面發揮更顯著的作用」。

英媒之前18日引述消息人士報道，烏克蘭希望由聯合國安理會5個常任理事國，加上土耳其和德國，作為未來與俄羅斯達成安全協議的擔保國。

烏克蘭軍事設施遭到俄羅斯軍隊摧毀後畫面（點擊大圖瀏覽）：

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「我們還希望中國為（建立）烏克蘭新安全體系做出有意義的貢獻，也希望中國成為這個安全體系框架內的保證者之一。」葉爾馬克強調，「我們非常尊重中國，希望中國在其中發揮積極作用」。

葉爾馬克還預期澤連斯基和中國國家主席習近平「很快」就會對話，但未有作出進一步的說明。