烏克蘭│澤連斯基背後的「數字軍師」：90後副總理主理網絡戰線

戰事打響不久後，烏克蘭數碼化轉型部長兼副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）——一名90後前互聯網公司創始人，在Twitter上發帖：「@elonmusk（馬斯克），就在你試圖在火星殖民的時候，俄羅斯爭試圖佔領烏克蘭！...我們請求你向烏克蘭提供星鏈（Starlink）基站，並讓理智的俄羅斯人站出來。」

兩天後，星鏈服務在烏克蘭啟用，多個通訊和互聯網遇到攻擊而中斷的地區重新聯通。費多羅夫僅用了一條推文就解決了問題，更獲Tesla行政總裁馬斯克親自回覆，這成為了眼下有着虛擬與現實雙重戰線的當代戰場的一個標誌性時刻。這位烏克蘭史上最年輕部長，正在用網絡技術和社交媒體為烏克蘭鑄造一道堅實的防線。



Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

從科創企業到作戰「前線」

計算機科學專業出身的費多羅夫在在烏克蘭南部一個叫做瓦西里耶夫卡的小鎮長大，在進入政界之前，他成立了SMMSTUDIO──一家從事數字營銷工作的互聯網科創企業，致力幫助各類企業、尤其是年輕創業者在Facebook和Instagram上設計廣告、吸引流量。也是在這份工作期間，他在2018年與澤連斯基共事，並在後者開始總統競選後，擔任其「數字競選」的負責人，成功利用社交媒體為澤連斯基塑造了一個「年輕變革者」的形象。

2019年澤連斯基當選後，費多羅夫以僅28歲的年齡成為烏克蘭最年輕的部長，領導數字轉型部。在俄烏戰事爆發前，該部最突出的項目是一個名為Diia的應用程式，以作為實現 「智能手機中的國家」願景的一部分。通過該應用程式，民眾可以支付交通違規罰款、水電等各類生活賬單，亦可以作為電子護照或駕照使用，目前使用率已經超過全國人口的四分之一。

2018年費多羅夫（右二）出席在烏克蘭的一次商業會議。（Facebook）

這個APP從提出到正式運行僅用了短短四個月，而費多羅夫希望，到2024年烏克蘭政府公共服務可以100%線上化。但在戰事干擾之下，這個目標可能要暫時延後。眼下的Diia也已經因應戰事需要被重新設計——它可以讓使用者快速的向烏克蘭軍隊捐款，上傳照片和影像來通報俄羅斯軍隊的動向，還可以通過該程式觀看24小時在線的俄烏戰事的電視報道，還提供兒童視頻頻道來幫助那些為躲避空襲而被困的家庭。

「公開羞辱」科技巨頭

2月24日以來，費多羅夫立即不惜一切方法和手段向西方科技企業施壓，試圖在各種渠道讓這些企業切斷與俄羅斯的關係，包括蘋果公司的和PlayStation的線下銷售、Netflix、Google、西聯匯款（Western Union）和PayPal等。儘管西方國家對俄羅斯的制裁措施很可能起到了決定性的作用，但費多羅夫明在科企上的推波助瀾不可忽略。

他致函蘋果、谷歌和Netflix，要求他們限制在俄羅斯的服務。不到一周後，蘋果公司停止在俄羅斯銷售新的iPhone和其他產品。對蘋果、谷歌、Netlix的致函，他通通在社交媒體上公開發佈，他本人所說的「公開羞辱」似乎是有效的——戰事開始後，他的「老闆」澤連斯基也在一直貫徹此一策略。

3月16日，烏克蘭總統澤連斯基在華盛頓美國國會發表視像講話之前，全場議員起立鼓掌。（AP）

他還與Google負責政府事務和公共政策的副總裁巴蒂亞（Karan Bhatia）通話，Google則在此之後調整了在俄所提供的服務，包括限制谷歌地圖部分功能、暫停產品銷售，並禁止Youtube上俄羅斯官方媒體的內容訪問。此外，他還和送來星鏈服務的馬斯克保持短訊聯絡、和Meta（即Facebook）全球事務副總裁克萊格（Nick Clegg）郵件溝通。

費多羅夫在一次採訪中表示，他希望通過實現對俄羅斯的「數字封鎖」，最大限度限制俄羅斯民眾的生活、創造不便。

費多羅夫在Twitter公開向Apple CEO庫克施壓：

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022

組建IT志願軍

但這名「數字軍師」戰功不止如此。戰事開始不久後，烏克蘭技術部門收到大量請求，該部門副部長博爾尼亞科夫（Alexander Bornyakov，暫譯）表示，人們主動徵詢：「我們如何幫助你們打擊俄羅斯的侵略？」

但由於這些信息太多，政府有很多事情要做，沒有時間來管理它們。費多羅夫於是心生一策，決定開通一個Telegram頻道：「我們需要直接引導他們......讓我們邀請他們，給他們任務來執行。」這就是如今有着超過30萬成員，由烏克蘭國內外開發人員、營銷人員、安全專家等組成的「IT志願軍」。該頻道由烏克蘭數字轉型部不斷提供俄羅斯企業和網站的IP位址、傳播虛假信息的親俄社交媒體賬戶等，由成員自主發動攻擊。

3月21日，烏克蘭基輔一座在轟炸中被毀的公寓。至少有 8 人在襲擊中喪生。（AP）

如果說Diia應用程式尚不能很好的凸顯費多羅夫戰略部署中的互聯網思維，那麼組建「IT志願軍團」則毫無疑問是去中心化、眾包模式的最佳體現。這30萬人的網絡大軍中，由來自瑞士、精通電腦的青少年，有來自紐約的普通前職教師，也有來自立陶宛的IT專家。

來自立陶宛的Enrique對《衛報》記者表示：「在我的一生中，我從未見過如此多的人想要做一件事。」他說：社交媒體的即時性，尤其是看到即時結果的快感令人振奮，「一切都在實時發生，一切都在向每個人實時傳播。」

監控全球互聯網連接的公司NetBlocks稱，該「黑客軍隊」已經成功地破壞了俄羅斯的網絡服務，戰事開始以來，克里姆林宮和杜馬（俄羅斯下議院）的網站一直是 「斷斷續續」。國有媒體服務、幾家銀行和能源巨頭Gazprom的網站也成為了攻擊目標。

31歲的費多羅夫從一名年輕的技術官僚迅速變成了數字戰場上的指揮官，那些從前僅存在於科創企業的年輕思維和技術手段被無縫嫁接至戰時指揮室，取得了出人意料的成效。無論最終戰局如何，費多羅夫和他率領的「hoodie軍團」，都在現代數字戰中留下了具有開創性的經驗。