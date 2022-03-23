歐盟擬公布實施數碼市場法　遏制科技巨企壟斷市場

歐盟據報最快或在3月24日公布一項具歷史意義的《數碼市場法》（Digital Markets Act），這法案旨在遏制如Google、Meta、蘋果公司（Apple Inc.）和亞馬遜（Amazon）等大型科技公司的市場影響力。



法媒引述消息人士報道，歐洲議會和歐盟成員國的談判代表在24日舉行的會談，可能會就《數碼市場法》達成協議。

一旦通過上述法案，它將賦予歐盟監管機構無與倫比的權力，讓他們能夠密切關注這些科企巨頭的商業決策，尤其是在它們收購有前途的初創公司時。

根據法案中的規定，歐盟將列出一個應該做和不應該做的事項清單，包括迫使蘋果公司向競爭對手的支付系統開放其應用程式商店，還可能迫使Google及Meta旗下的 Facebook從它們主導全球的廣告平台披露寶貴資訊，此舉或令它們更容易受到新競爭對手的狙擊。

若科企巨頭違反規定，可能會導致它們須繳交最高佔全球年銷售額10%的罰款。這些科企一直在極力遊說反對實施新規定。