烏克蘭局勢｜英國將向烏方提供軍事支援　包括6000枚導彈

英國首相約翰遜（Boris Johnson）將在北約和七國集團（G7）領導人會議上宣布一項重要的新一攬子計劃支持烏克蘭，呼籲國際社會在烏克蘭問題上堅持到底。



根據唐寧街3月23日發布的新聞稿，上述計劃將包括6,000枚導彈，包括反坦克和高爆武器，以及為烏克蘭軍方提供的2,500萬英鎊的財政支持。

新聞稿中寫道，「這使迄今為止提供的防禦性致命援助增加了一倍多，達到了1萬多枚導彈，而且是在英國承諾為危機提供的4億英鎊人道主義和經濟援助之上」。

「普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）在烏克蘭已經失敗了」，英國首相約翰遜在新聞稿中說，「面對無端的攻擊，烏克蘭人民在保衛他們的祖國方面表現得異常勇敢和頑強」。

他補充稱，「但當俄羅斯將烏克蘭的城鎮化為塵土時，我們不能也不會袖手旁觀。英國將與我們的盟友合作，加強對烏克蘭的軍事和經濟支持，加強他們的防禦，以便讓他們在這場戰鬥中扭轉局勢」。

約翰遜又說，「這場危機爆發一個月後，國際社會面臨一個選擇。我們可以在烏克蘭保持自由的火焰，或者冒着它在整個歐洲和世界被扼殺的風險」。

同時，英國政府還將為英國廣播公司世界服務部（BBC World Service）提供額外的410萬英鎊，以對抗有關烏克蘭戰爭的虛假訊息，並資助國際刑事法院調查相關戰爭罪行。