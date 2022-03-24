烏克蘭局勢｜聯合國六次表決　中國投了什麼票

2月24日，俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin）下令俄軍進攻烏克蘭，如今戰爭已經延續了整整一個月的時間。根據聯合國新聞網消息，截至目前，針對烏克蘭局勢，聯合國大會、安全理事會、國際法院和人權理事會等聯合國機關曾六次投票表決有關決議和決議草案。作為聯合國安理會常任理事國中唯一一個發展中國家，中國投了什麼票？



聯合國安理會：棄權

2月25日，聯合國安理會就美國等國家提出的譴責俄羅斯進攻烏克蘭並要求其撤軍的決議草案進行表決。

根據決議草案，安理會重申對烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、獨立、統一和領土完整的承諾。草案譴責俄羅斯2月24日宣佈對烏克蘭開展「特別軍事行動」，以最強烈的措辭對俄羅斯違反《聯合國憲章》對烏克蘭進行侵略表示痛惜；決定俄羅斯應立即停止對烏克蘭使用武力；俄羅斯應立即、完全和無條件地將其軍隊撤出烏克蘭領土。草案痛惜俄羅斯2月21日關於烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克地區某些地區地位的決定，俄羅斯應立即無條件撤銷其決定。決議草案還呼籲各方允許和便利人道主義援助迅速、安全和不受阻礙地送達烏克蘭境內需要幫助的人。

安理會15個理事國中有11個國家投了贊成票，中國、印度和阿拉伯聯合酋長國投了棄權票，由於常任理事國俄羅斯投了反對票，該決議草案遭否決。

聯合國安理會：棄權

2月27日，聯合國安理會表決通過了要求就烏克蘭局勢舉行緊急特別聯大的第2623號決議。這是安理會40年來通過的首個關於舉行緊急特別聯大的決議。

這項決議的草案由美國和阿爾巴尼亞向安理會提交。安理會15個理事國中有11個國家投了贊成票，中國、印度和阿拉伯聯合酋長國投了棄權票，常任理事國俄羅斯投了反對票。在有關程序性決議的投票中，常任理事國沒有否決權。

自1950年以來，聯合國大會共召開過10屆緊急特別會議，最近一屆也就是第十屆，是1997年4月由於巴以問題應卡塔爾常駐聯合國代表的請求召開的。

聯合國大會：棄權

3月2日，聯合國大會第11屆緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，要求俄羅斯立即停止對烏克蘭使用武力並將其所有軍事力量從烏克蘭領土撤出。

這份由聯合國96個會員國共同提出的題為「對烏克蘭的侵略」的決議草案獲得了141票贊成票，中國、印度等35個國家投了棄權票，俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮、敍利亞和厄立特里亞5個國家投了反對票。

這次表決也為本世紀聯合國大會第一屆緊急特別會議畫上了句號。在為期三天的會議期間，超過110個會員國的代表發表了對烏克蘭危機的立場。

這份聯大最新決議重申對烏克蘭在其國際公認邊界、包括其領水內的主權、獨立、統一和領土完整的承諾。決議最強烈地斥責俄羅斯侵略烏克蘭，譴責一切違反國際人道法以及侵犯和踐踏人權的行為。決議要求俄羅斯立即停止對烏克蘭使用武力，立即、徹底、無條件地將其所有軍事力量從烏克蘭國際公認邊界內的領土撤出。決議還敦促各方通過政治對話、談判、調解和其他和平手段，立即、和平地解決俄羅斯和烏克蘭之間的衝突。

2022年2月28日，中國常駐聯合國代表張軍在聯合國大會就烏克蘭問題舉行的緊急特別會議上發言。（新華社）

聯合國人權理事會：棄權

3月4日，聯合國人權理事會通過一項決議，決定成立一個獨立的國際調查委員會，以調查在俄羅斯侵略烏克蘭背景下所有侵犯和踐踏人權及違反國際人道法的指控。決議以32票贊成、2票反對和13票棄權的表決結果獲得通過。俄羅斯和厄立特里亞投了反對票。中國、印度、巴基斯坦、古巴、委內瑞拉等國投票棄權。

聯合國國際法院：反對

3月16日，聯合國國際法院以13票贊成、2票反對的結果發布臨時措施，命令俄羅斯「應立即停止自2月24日開始的軍事行動」。俄羅斯籍副院長格沃爾吉安（Kirill Gevorgian）和中國籍法官薛捍勤投了反對票。

由15名法官組成的國際法院是聯合國主要司法機關，負責依國際法解決國家之間的法律爭端，並對聯合國各機關和專門機構向其提出的法律問題發表諮詢意見。

儘管國際法院下達的命令具有約束力，但沒有直接的手段來執行這些命令。

聯合國安理會：贊成

3月23日，聯合國安理會以2票贊成、0票反對、13票棄權的投票結果就一份由俄羅斯、白俄羅斯、朝鮮和敍利亞提交的有關「烏克蘭人道主義狀況」的決議草案進行表決。由於表決沒有獲得至少9票贊成，草案未能獲得通過。俄羅斯和中國投了贊成票。