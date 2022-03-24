烏克蘭｜北約估1.5萬俄軍在烏陣亡　數字與10年阿富汗戰爭相若

北約（NATO）估計已有7,000至1.5萬名俄羅斯士兵在烏克蘭戰爭中喪生，趕上了蘇聯入侵阿富汗10年間的死亡人數。



據美聯社報道，北約3月23日估計，在為期4週的烏克蘭戰爭中，已有7,000至1.5萬名俄羅斯士兵喪生，烏克蘭的激烈抵抗讓莫斯科無法取得其所尋求的「閃電式勝利」。

相比之下，蘇聯在入侵阿富汗的10年裏，損失了大約1.5萬名士兵。

北約一位匿名高級軍事官員說，北約對俄羅斯軍隊死亡人數的估計是基於烏克蘭當局提供的訊息，以及俄羅斯有意或無意公布的訊息，以及從公開來源收集的情報。

截至目前，北約上述消息未得到俄羅斯方面的證實。

據俄羅斯《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）3月20日報道，俄羅斯聯邦國防部駁斥了烏克蘭總參謀部關於據稱俄羅斯聯邦武裝部隊在烏克蘭遭受大規模損失的訊息。

據俄聯邦國防部稱，在烏克蘭的特別行動中，俄羅斯武裝部隊有9,861人死亡，16,153人受傷。

烏克蘭幾乎沒有公布有關其軍隊在俄烏戰爭中損失的訊息，西方國家也沒有給出估計數字。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr zelensky）曾在3月12日表示，大約有1,300名烏克蘭軍人在俄烏戰爭中喪生。